Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa salen de la cárcel por primera vez

El próximo martes 15 de agosto se espera que se produzcan novedades en el caso del crimen de Fernando Báez Sosa. La Justicia fijó una nueva audiencia en la que las partes podrán exponer sus apelaciones con respecto a las condenas dictadas el pasado 6 de febrero contra los rugbiers involucrados.

Según el abogado Fabián Améndola, la finalidad de esta audiencia es “mejorar lo que ya se hizo por escrito”, refiriéndose a las apelaciones presentadas por cada una de las partes.

Fuentes cercanas a los rugbiers aseguran que los ocho acusados asistirán a la audiencia, al igual que lo hicieron durante el juicio, donde estuvieron presentes en cada jornada. Esta será la primera vez que abandonen la cárcel desde que fueron condenados.

Los jóvenes consideran que es su derecho estar presentes, por lo que planean trasladarse desde la alcaldía de Melchor Romero al Tribunal de Casación, ubicado en la calle 43 de La Plata.

En su resolución, el Tribunal de Casación Penal bonaerense estableció: “De conformidad con la solicitud de la Defensa, corresponde librar un oficio al Servicio Penitenciario provincial para que se concrete el traslado de los imputados en la fecha y hora indicadas anteriormente”.

La audiencia está programada para el 15 de agosto a las 11:00 a.m., y se requiere que las partes se presenten al menos 30 minutos antes para poder acreditarse.

En la resolución, el tribunal también rechazó la propuesta de prueba testimonial presentada por la defensa, que solicitaba la citación a declarar de la doctora Verónica Zamboni, Agente Fiscal del Departamento Judicial Dolores, la doctora Olindi Huespi, Defensora Oficial del mismo Departamento Judicial, y Alejo Milanesi.

“El ofrecimiento de prueba testimonial realizado por la Defensa no prospera, ya que en esta etapa recursiva se requiere que la parte interesada demuestre las circunstancias que justificarían dicho ofrecimiento, a fin de que esta instancia pueda evaluar su admisibilidad, lo cual no se ha cumplido en este caso”, indicaron en la resolución. En relación a esto, Améndola sostuvo: “Lo importante es que no se ha accedido a lo solicitado por Tomei”.

Tanto la fiscalía, representada por Gustavo David García y Juan Manuel Dávila, como la defensa de los rugbiers y la querella, han apelado la sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores. Los abogados de Silvino Báez y Graciela Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, solicitaron que se modifiquen las penas de los tres rugbiers condenados a 15 años de prisión, pidiendo que en su lugar se les imponga la pena de prisión perpetua.

Por su parte, Hugo Tomei argumentó que sus defendidos deberían ser condenados por “homicidio en riña” en el caso de aquellos que ya tienen prisión perpetua, y que los tres condenados como “partícipes secundarios” deberían ser absueltos.

En cuanto a la fiscalía, han solicitado que los ocho jóvenes condenados sean considerados coautores del “homicidio agravado” de Fernando Báez Sosa y sean condenados a prisión perpetua.

El 6 de febrero, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia, dictaron las siguientes condenas: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de “homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves”. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel por ser partícipes secundarios del mismo hecho.

con información de TN