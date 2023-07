De Tomasi se despidió de Villa Mitre: “Siempre busqué dar un plus”

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Villa Mitre creció y afianzó un proyecto en el básquet, afianzado con una buena base de jugadores, cuerpo técnico y el trabajo de los dirigentes para llegar a la segunda categoría del básquet a nivel nacional.

Pero días atrás se conoció la salida de Lisandro De Tomasi, de común acuerdo, y dejó de ser el técnico de Los Guerreros y no estará más ligado al club tras de ocho años. Estuvo cuatro años como asistente de Ariel Ugolini y otros cuatro al frente del equipo.

“Después de siete temporadas en el club (ocho años) pienso que es el momento, principalmente, de salir de la ciudad como ya lo hice en otras ocasiones. Lo venía pensando en el último tiempo y sentía que tenía que ser sincero conmigo, con los dirigentes y con el club en sí, que siempre se portó muy bien conmigo. Charlamos con los dirigentes y terminamos en muy buenos términos como lo ha sido siempre. Soy un agradecido a la oportunidad que me dieron en su momento y al respaldo año tras año”, indicó `Lichi´ en diálogo con LA BRÚJULA 24.

“El balance es altamente positivo, fui parte de un momento de mucho crecimiento del club desde lo institucional y de las temporadas profesionales del básquet. Creo que, más allá de los logros deportivos, desde lo humano hemos pasado por muchos momentos importantes y las relaciones interpersonales siempre fueron primordiales. Eso es algo que destaco y en definitiva lo que verdaderamente queda de esta profesión”, agregó.

Además, el campeón de la Conferencia Sur de la Liga Argentina en la temporada 2021-2022, indicó que “el club siempre estuvo por delante independientemente de quien conforme los planteles y en mi caso en particular, siempre busqué dar un plus ya que quiero mucho al club y me siento muy identificado”.

Por último, sobre lo que se viene en lo personal, sostuvo que “en un principio tenía prácticamente acordado para dirigir en un club de España aunque lamentablemente se cayó. Pero a partir que se hizo pública mi desvinculación, mi representante recibió varias consultas en los últimos días. Así que estamos analizando un poco el mercado para tomar la mejor decisión posible”.