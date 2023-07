Moirano: “No dan ganas de conversar con el kirchnerismo, que ha destruido el país”

La senadora provincial y precandidata a intendenta por Juntos, Nidia Moirano, aseguró que de ser electa solo dialogará con “gente que quiera construir” y que con el kirchnerismo no lo hará, porque considera que “han destruido al país”.

“Es muy difícil dialogar con gente que no tiene los mismos ideales que uno ni quiere lo mismo para el país, porque si vemos lo que el kirchnerismo ha hecho con el país, a mí no me dan ganas de dialogar, porque han destruido al país. Con gente que quiera construir sí vamos a hablar, pero con el kirchnerismo no, y hoy en día es lo que tenemos al frente”, afirmó en el programa La Brújula TV.

Moirano es la candidata apoyada por Patricia Bullrich y se disputará la candidatura con Andrés De Leo, apoyado por Horacio Larreta y dijo que no tiene ningún inconveniente en debatir con él para contrastar las propuestas para la ciudad. “Es un amigo (Andrés), es una interna partidaria, el día 14 vamos a estar todos con el que gane”, dijo.

En cuanto a las diferencias entre ella y el actual intendente, que pertenece al mismo espacio político, Moirano comentó: “Héctor (Gay) le dio institucionalidad, transparencia, hizo muchísimas obras. Somos dos personas distintas, no va a ser una continuidad, va a ser una etapa distinta de esta gestión. A mí me gusta el orden, me gusta planificar y tengo la firmeza para hacerlo”.

La precandidata relató varias de las propuestas que tiene para Bahía Blanca, entre las que se encuentra buscar inversiones para la ciudad, y afirmó que con su experiencia como abogada empresarial, tiene la preparación necesaria para atraer a las compañías.

Moriano también dijo que dará prioridad a la infraestructura y citó el ejemplo de las calles: “Tenemos 6.000 cuadras de calles de tierra y otras 5.000 de asfalto y la mitad está vencida. Tal vez no se van a poder asfaltar de inmediato, pero queremos que estén en buen estado”.