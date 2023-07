La columna de la Ubfal: detalles de la separación de Maxi y Juliana

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“El cronista de LAM, Santiago Sposato, le pidió disculpas a Mariel Di Lenarda. Tuvo unos golpes de todos lados. Un montón de figuras estaban indignadas. Hay cosas que no deben permitirse. Se ve que Santiago se dio cuenta tarde, pero nunca es tarde para pedir disculpas (…) Una cosa es hacer ese chicaneo divertido, y otra cosa es hacer llorar a una chica que se ganó, una señora que se ganó con todo el honor con Martín Fierro”.

“Sobre la separación de Maxi y Juliana (de Gran Hermano) “ya se había dicho que estaban separados y ellos lo negaban, pero después ella salió a hacer un video prácticamente llorando diciendo que se estaban tirando para abajo, que la pareja no iba. Y bueno, finalmente separados. Él es muy celoso, ya se había visto en la casa”.

Otra separación que comentó Ubfal fue la de Fernanda Iglesias y Pablo Nieto: “Yo sé es que es un obsesivo del trabajo. Y ella es muy celosa. No puedo ni siquiera hablar del tema, porque la verdad es que yo no tengo mi mejor consideración con Fernanda. En el sentido de que es una chica difícil, digamos. Y prefiero a veces no publicar demasiado. Pero la verdad, lo que yo conozco de Pablo es que es un gran trabajador.

“Para conocer más sobre estos temas podés visitar el sitio Laubfal.com“