Suteba denunció que “ya se agotó el presupuesto” para las escuelas

La dirigente de Suteba en Bahía Blanca, Analía Lusarreta, aseguró que “si no se arreglan las escuelas, si demoran las partidas en llegar, es porque indudablemente ya sea gastó el presupuesto educativo”.

“Ya esto lo habíamos anunciado cuando se discutió el presupuesto el año pasado. Decíamos que iba a ser una frazada corta, pero ya ni para funda de almohada te alcanza”, dijo en el programa Hora Pico.

Citó como ejemplo la situación que vive el edificio escolar de Vieytes 51, donde ha ocurrido varios casos de intoxicación con monóxido de carbono recientemente y afrimó que “a pesar de que se intentara negar, lo cual nos parece muy grave, existió la intoxicación y la preocupación persiste”.

Sobre esa escuela agregó que “se comprobó es que la caca de paloma queda en las salidas y obstruye la ventilación, entonces podés tener una instalación de gas nueva, pero el problema persiste, porque lo que no se entiende es que no podés abandonarla”.

Lusarreta comentó que les prometieron que durante el receso de invierno van a trabajar en refaccionar frisos porque está cayendo material hacia el patio, pero sugirió también que se ocupen de reparar ventanas, pizarrones y puertas que están en mal estado.

“El presupuesto ya quedó rechico y no vemos intenciones de sumar más partidas. No sabemos qué pasa con el fondo educativo, que no hay una comisión que pueda hacer un seguimiento. Ese fondo debería destinarse de manera urgente, son millones de pesos que destina Nación y Provincia, y que de una manera menos burocrática a través del Municipio, se podría poner a disposición para resolver los problemas urgente que tiene la escuela de Vieytes 51”, agregó.

Lusarreta anunció que luego de una reunión con padres y estudiantes acordaron presentarse este miércoles en el Consejo Escolar y “a partir de las respuestas, seguiremos analizando los pasos para realizar en conjunto”. Invitó a las tres comunidades educativas que funcionan en Vieytes 51.