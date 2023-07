Los resultados del torneo Clausura del hockey local

Este fin de semana se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura de Damas y

Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey.

Resultados:

COPA DE ORO

Independiente 2 (Macarena Flores y Fiamma Sassi) – El Nacional A 2 (Pilar Garcia

Martínez y Azul Castro). Punto bonus para Independiente, victoria 3-1 en shoot out.

Monte Hermoso 1 (Antonella Cárdenas) – Universitario 1 (Agustina Lértora). Punto

bonus para Monte Hermoso, victoria 2-1 en shoot out.

Villa Mitre 1 (Mayra Gomez) – Pacifico A 6 (Florencia Donati x2, Victoria Fittipaldi x2,

Donatella Porte y Lucia Perdigon).

Libre: S. Sportiva A

COPA DE PLATA

Universitario B 0 – S. Sportiva B 0. Punto bonus para S. Sportiva, victoria 3-2 en shoot

out.

Argentino 2 (Lucia Martinez y Leila Galeano) – Puerto Belgrano A 1 (Milena Presti)

El Nacional B 1 (Candela Quintana) – Tiro Federal 2 (Juana Senzacqua y Macarena

Tunessi)

COPA DE BRONCE

Sporting 2 (Julia Zandonadi) – Unión 2 (Caprila Arriola y Nahiara Echeguia). Punto

bonus para Sporting, victoria 5-4 en shoot out.

Puerto Belgrano B 0 – Universitario C 9 (Sol Mayer x2, Milena Poggiese x2, Victoria

Schamun x2, Eugenia Arroquy, Giuliana Liporace y Brenda Durand)

Pacifico B 2 (Florencia Suarez x2) – Palihue 1 (Zoe Alvarez)

CABALLEROS

El Nacional 3 (Juan Palacio x2 y Martin Laschiaza) – Monte Hermoso 1 (Roberto

Gualini).

Palihue 3 (Rodrigo Acuña, Federico Lopez y Juan Leivar)– Villa Mitre 0

Universitario vs Puerto Belgrano: juegan el 13/7

Libre: Pacífico

PRÓXIMA FECHA (4º) – 15 de julio

COPA DE ORO: El Nacional A vs Villa Mitre; Pacífico A vs Monte Hermoso;

Universitario A vs S. Sportiva A. Libre: Independiente.

COPA DE PLATA: Puerto Belgrano A vs S. Sportiva B, Tiro Federal vs Universitario B.

Argentino vs El Nacional B.

COPA DE BRONCE: Palihue vs Unión, Universitario C vs Sporting, Pacifico B vs

Puerto Belgrano B.

CABALLEROS: Universitario vs El Nacional, Monte Hermoso vs Palihue, Villa Mitre vs

Pacífico. Libre: Puerto Belgrano.