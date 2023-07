“El gasoducto es un gran ejemplo de que en Argentina las cosas se pueden hacer bien”

Federico Susbielles, presidente del Puerto de Bahía Blanca y candidato a Intendente por Unión por la Patria, valoró esta mañana en LA BRÚJULA 24 la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner de ayer domingo, en Salliqueló.

“Cuando uno habla de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mundo, esa producción sólo puede monetizarse tanto para consumo energético de los argentinos como exportación, si se transporta. Por eso es importante y fundamental, porque si eso no existe, no habrá desarrollo”, expuso en contacto con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “Esta obra es la más importante de los últimos 50 años, es un gasoducto de 573 kilómetros que va a permitir sacar toda esa producción, como ayer lo planteaba Sergio Massa, con una visión doble. Por un lado haciendo el gas más accesible para las familias argentinas, y que tengamos gas para producir y que podamos exportar”.

En esa misma línea, Susbielles contó que “eso nos dará la posibilidad de tener los dólares que nos permitan impulsar procesos productivos”.

Y lo relacionó con Bahía: “Esto se relaciona en forma directa con nuestro puerto, hoy se está tratando el último eslabón para que las obras e inversiones puedan darse. Eso permitirá que lleguen inversiones a Bahía como hace muchas décadas no pasaba”.

Sergio Massa, Federico Susbielles y Axel Kicillof, en Salliqueló.

“Lo que hace que el gasoducto lleve más gas para el área metropolitana, es liberar la posibilidad de que haya gas para los procesos productivos en el polo petroquímico de Bahía y que puedan generarse, aparte de las ampliaciones en las plantas que hay en la actualidad, la radicación de plantas de GNL para poder exportar”.

“Hay proyectos de los denominados estándar, como el de TGS, y un proyecto madre, que es el de YPF y Petronas, que será una inversión de más de 50 mil millones de dólares”.

“Todo esto generará en la ciudad 15 mil puestos de trabajo en su momento pico de ejecución. Después de mucho tiempo, Bahía va a recibir mucha gente que venga a trabajar. Esta planta sería la tercera a nivel mundial”.

Cristina Kirchner y Federico Susbielles.

“Hay una similar en Malasia hecha por Petronas y allí, antes de la construcción,el pueblo tenía 10 mil personas. 15 años después, en ese pueblo viven 160 mil”

“Nosotros planteamos en forma continua que la inversión no genera mejor calidad de vida y crecimiento ‘per se’ a la comunidad, y en Bahía Blanca podemos dar fe de eso, porque la gente siente que el puerto y las empresas han crecido en otra sintonía”.

“Es un problema si no hay gestión, pero una gran oportunidad si la tenemos. Esta obra puede generar trabajo de calidad y valor agregado. También muchas de las obras de infraestructura que la ciudad está necesitando desde hace mucho tiempo. Por eso es un tema muy importante para poner en agenda”.

Gasoducto

“La segunda traza se va a licitar en 15 días y tienen pensado empezar a construirla sobre finales de año. El proyecto de Petronas tiene un gasoducto especial para traer el gas desde Vaca Muerta a Bahía Blanca. Ellos lo tienen dimensionado en 24 meses, es lo tradicional. Pero cuando tuvimos la reunión, yo les comentaba que en la Argentina todo el proceso lleva 10 meses, y ellos me decían que lo veían muy difícil. Pero ayer eso se cumplió, es un nuevo hito a nivel mundial. Creo que es un gran ejemplo de que en la Argentina las cosas se pueden hacer bien. Es un gran ejemplo y ojalá que nos sirva de cara al futuro para entender que hay políticas de estado que tenemos que llevar adelante”.