Elton John puso fin a su carrera con un emotivo concierto de despedida

Con una multitud de seguidores provenientes de diferentes rincones del mundo, Elton John brindó un concierto de despedida lleno de emociones en Estocolmo, Suecia. Con este evento, puso fin a medio siglo de brillante carrera en los escenarios, cerrando así su gira Farewell Yellow Brick Road, que comenzó en 2018.

El legendario artista de 76 años inició el concierto con su icónico éxito “Bennie And The Jets”, tema que hizo su aparición en el álbum Goodbye Yellow Brick Road en 1973. Le siguieron otros grandes éxitos como “Tiny Dancer”, “Have Mercy On The Criminal” y su clásico indiscutible “Rocket Man”. Además, el público disfrutó de canciones como “Philadelphia Freedom” y “I Guess That’s Why They Call It the Blues”.

Entre lágrimas de emoción, Elton John expresó frente a la abarrotada audiencia del estadio Tele2 Arena: “Saben cuánto me gusta tocar en vivo. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos”. El reconocido cantante agradeció a sus seguidores, manifestando: “Están en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma, y se los agradezco muchísimo. Nunca los olvidaré”.

Durante más de dos horas de espectáculo, combinó sus interpretaciones con momentos en los que se levantaba del piano para dirigir su mirada al público, mostrando su gratitud hacia sus seguidores y también hacia su equipo de músicos y técnicos, algunos de los cuales han estado a su lado durante más de 40 años.

Elton John confirmó que “no realizará más giras”, pero dejó una semilla de esperanza en el corazón de sus millones de fanáticos al revelar que podría llevar a cabo algún evento especial en el futuro.

Fuente: con información de Infobae