El Gobierno descartó una nueva edición del PreViaje

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, descartó la posibilidad de una nueva versión del PreViaje de cara al verano en Argentina, después de cuatro ediciones y un impacto de $584 mil millones en las economías regionales durante 2023.

“Venimos de dos veranos con récord y para el verano ya no va a haber Previaje, no va a haber estímulo porque no va a hacer falta”, indicó el funcionario.

Con información de Ámbito Financiero