La angustia de una madre: “Hija, si me estás escuchando, volvé a casa por favor”

Sandra es madre de Daniela Massé, de 14 años, y está muy angustiada porque no sabe nada de ella. Se fue de su casa durante la última madrugada, pero no le avisó a nadie.

“Mi esposo se levantó a las 5 de la mañana y vio la ventana del comedor abierta. Fue hasta la pieza de la nena y no la encontró. Ahí nos percatamos de que sacó la mochila con una muda de ropa. Hicimos denuncia, pero la policía no la encuentra todavía y los contactos no saben mucho de ella”, relató la mujer, angustiada.

Y agregó: “Agarró la mochila y se fue. Vivimos en calle Chubut, entre Saavedra y Berutti. Se fue por sus propios medios, celular no tiene porque me lo entregó ayer”.

“Ya veníamos teniendo algunos problemas con las redes y se lo había sacado. Lo que pasa es que hay muchas casas que están haciendo fiestas clandestinas, con mi marido creíamos que eran cumpleaños y llevábamos a la nena, después la íbamos a buscar. Pero viendo por instagram nos dimos cuenta de que no. Este sábado había una en el barrio Noroeste”, refirió Sandra.

En esa misma línea, apuntó: “Aprovecho para decirle a los padres y madres que me escuchan, que entren y se asesoren. Yo consulté en una y me dijeron que no iba a haber alcohol ni nada, pero resulta que mi hija estaba tomando, le dieron a probar marihuana y un montón de cosas”.

“Yo le daba el teléfono para la escuela porque lo necesita, pero ayer cuando salió me lo entregó sin protestar, sin decirme nada. Estuvo normal, hablando con nosotros lo más bien, no nos dimos cuenta ni ella manifestó que tuviera pensado irse o alguna cosa”, manifestó.

Y cerró con un mensaje directamente enviado a su hija: “Dani si me estás escuchando o alguien sabe, por favor comuníquese conmigo”.

Al momento de ausentarse, Daniela vestía una calza color negra con logo en la pierna derecha y rayas cortas de color en la izquierda. Además, un buzo negro con logo de la marca Adidas en pechera y un chaleco azul con capucha.

Por cualquier tipo de información que permita dar con su paradero se encuentra a disposición el celular de Pablo, su papá, que es 2914- 745500. También lo pueden hacer contactando a cualquier comisaría de la ciudad.