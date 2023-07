Batistuta lloró al hablar de la denuncia por maltrato laboral y contó algo perturbador

Gabriel Batistuta habló de la grave denuncia de explotación de trabajadores en uno de sus campos. El exfutbolista brindó una entrevista en la que dos veces se quebró emocionalmente por la compleja acusación y denuncia en su contra de un denunciante anónimo que aseguró que en su campo de Reconquista, Santa Fe, hay trabajadores “en condiciones deplorables”.

Días atrás, el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, divulgó que en una inspección en uno de los campos del exgoleador se detectó una escena “indignante” y con trabajadores “en condiciones deplorables”, escena que Bati no solo rechazó por completo al asegurar en radio La Red que “se respetan todos los derechos laborales y tenemos todos los papeles”, sino que lloró al apuntar que la denuncia en su contra lo afectó, pero sobre todo causó un profundo dolor en su padre.

“Estoy bastante mal, triste, estoy solo en el campo y estoy temblando, espero poder terminar de hablar. La situación es triste para mí en este momento. Ayer me levanté como todas las mañanas, me preparo el mate, prendí la computadora, me dispuse a leer las noticias y me encuentro en primera plana como un maltratador de empleados o que tengo a los peones del campo en condiciones deplorables. Imaginate lo que fue para mí”, dijo.

“He sido trabajador también, entiendo a la persona que quiere trabajar, que tiene la voluntad de crecer y todo eso, y por supuesto que desde que tengo la posibilidad hago todo lo posible para ayudarlos. Ya el hecho de ofrecer trabajo es una ayuda y me toca leer esto, así que imaginate cómo estoy, peleando contra las ideas de hacer cosas raras, tratando de meterme en la cabeza que tengo un nieto, que tengo una mujer, que tengo hijos, que tengo un padre y una madre…”, expresó “Bati”.

“Todo lo que gané está invertido en el país, en el campo, en una marca de ropa. Invertí en un momento dificilísimo del país. No quiero decir lo que pensé hacer, pero es muy triste, mejor dejarlo pasar…”, aseguró.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL EXFUTBOLISTA

Con información de Reconquista Hoy