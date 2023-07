Desde la Anses local explicaron de qué se trata la eliminación de la “fe de vida”  

Claudio Carucci, el Jefe de la UDAI Bahía Blanca II de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), explicó los alcances de la eliminación del requisito de la ‘Fe de vida’ para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, que fue aprobada en Diputados.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, comentó que “para percibir los haberes jubilatorios, algunas entidades bancarias, sobre todo privadas, seguían sosteniendo la ‘Fe de Vida’ o supervivencia, es decir acreditar mediante el uso de la tarjeta de débito o de crédito algún movimiento, como un retiro en efectivo, compra en un comercio o colocar la huella digital en algún cajero de los bancos”.

“Cuando esto no se realizaba y no se acreditaba, el jubilado iba a cobrar la jubilación y la misma estaba retenida. A partir de esta sanción del proyecto de ley, que ya tenía media sanción desde abril, se elimina ese requisito y los jubilados y pensionados no van a necesitar acreditar la supervivencia”, sintetizó.

Y dijo en ese misma línea que “ahora no deberían tener ningún tipo de interrupción para cobrar. Estimamos que estaría resuelto todo para los haberes del próximo mes”.