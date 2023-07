Octavos de la Copa: River va con Inter y Boca, con Nacional

En octavos de la Copa Libertadores, no habrá superclásico. Este mediodía se realizó en vivo y en director por ESPN, desde la sede de Conmebol en Paraguay, el sorteo entre los 16 mejores equipos que siguen en carrera en el certamen.

River Plate jugará ante Inter y Boca, con Nacional.

El resto de los cruces serán: Atlético Nacional-Racing; Bolívar-Athlético Paranense; Flamengo-Olimpia; Atlético Mineiro-Palmeiras; Deportivo Pereira-Independiente del Valle; y Argentinos-Fluminense.

También hubo sorteo por Sudamericana

Previo al esperado sorteo de la Copa Libertadores, la Conmebol definió cruces por Sudamericana.

Sporting Cristal irá con el ganador del cruce entre Emelec vs Defensa y Justicia; Barcelona espera al ganador de Estudiantes de La Plata vs Goias; Colo Colo hace lo propio con América M-G vs RB Bragantino; Independiente Medellín aguarda el resultado de San Lorenzo vs San Pablo; lo mismo que Ñublense con Audax Italiano vs Liga de Quito, Libertad respecto de Tigre vs Fortaleza; Corinthians por Universitario vs Newell’s; y Patronato con Botafogo vs Guaraní.

Con información de Infobae/LB24