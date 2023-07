La emoción del chofer de colectivos cuando habló con la madre del bebé al que le salvó la vida

Abel Lagos es el nombre del chofer de la línea 513EX de la empresa San Gabriel que hoy ayudó a salvarle la vida a un bebé que, en pleno recorrido, sufrió convulsiones. El colectivero tuvo el buen tino de alterar el diagrama del servicio para dirigirse a la guardia del Hospital Penna, donde la criatura -Liam, de 1 año y 3 meses- recibió la atención médica del caso.

“Son momentos muy raros. Nunca me había pasado algo así. Era mi última vuelta cuando, a mitad de recorrido, empezó la criatura a tener convulsiones. No sabíamos qué tenía. La gente le daba aire y sacaba los brazos por las ventanillas pidiendo que nos abrieran paso. Esto era algo que no podía esperar. Lo primero que atiné fue a salirme del recorrido e ir directamente hacia la guardia”, expresó Lagos en el pase de “Pasá la voz” a “Nunca es tarde” de La Brújula 24.

“En el Penna esperé a que bajé la madre con la criatura. Fue una desesperación bárbara y me quedé re mal queriendo saber cómo estaba el nene. Es una gran noticia saber que está bien”, agregó Lagos en la charla con Anyta Amodeo, Alejandro Ferrario y Emanuel Olaya.

Liam tiene 1 año y 3 meses. Foto gentileza de su madre Romina

En simultáneo se tuvo la palabra de Romina, madre de Liam. En el cruce al aire con el chofer, la joven expresó su agradecimiento al trabajador por su compromiso. “Gracias, gracias. No tengo palabras para agradecer. Mi hijo se nos iba y tuviste la voluntad de desviarte de camino para salvarle la vida”, le dijo Romina.

El comentario llevó tranquilidad a Lagos, que se había quedado preocupado por el estado de salud del nene. “Gracias a Dios está bien, sólo queda hacerle controles; el susto ya pasó”, dijo la joven. “Gracias a La Brújula 24 por dar a conocer esta historia con este final feliz”, finalizó.