Se disputó la segunda fecha del Clausura del hockey local

Este fin de semana se disputó la segunda fecha del torneo Clausura de Damas y

Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey.

Resultados Damas:

COPA DE ORO

Pacifico 3 (Victoria Fittipaldi x2 y Florencia Donati) – Independiente 2 (Macarena

Flores y Gabriela Ludueña)

S. Sportiva A 2 (Martina Sánchez x2) – Monte Hermoso 1 (Catalina Bello)

Universitario A vs Villa Mitre – Juegan el 11/7

Libre: El Nacional A

COPA DE PLATA

Tiro Federal 1 (Victoria Walter) – Argentino 1 (Lucía Martínez). Punto bonus para

Argentino tras victoria 3-2 en shoot out.

Puerto Belgrano A 1 (Lucía Salmeri) – Universitario B 1 (Camila Reyes). Punto bonus

para Universitario B tras victoria 4-3 en shoot out.

S. Sportiva B 0 – El Nacional B 1 (Sofia Andersen)

COPA DE BRONCE

Palihue 3 (Teresa Dutari, Zoe Haedo) – Sporting 1 (Cynthia Sofi)

Universitario C 1 (Eugenia Cesca) – Pacífico B 1 (Florencia Suárez). Punto bonus para

Pacífico B tras victoria 3-2 en shoot out.

Unión 0 – Puerto Belgrano B 0. Punto bonus para Unión tras victoria 3-2 en shoot out.

CABALLEROS

Monte Hermoso 1 (Roberto Gualini) – Puerto Belgrano 1 (Matias Leiva). Punto bonus

para Puerto Belgrano tras victoria 4-3 en shoot out.

Pacifico 1 (Matias Emparan) – Palihue 0

El Nacional vs Villa Mitre – Reprogramado

Libre: Universitario

PRÓXIMA FECHA (3º) – 8 de julio

COPA DE ORO: Monte Hermoso vs Universitario A; Villa Mitre vs Pacìfico A; Independiente vs El Nacional A. Libre: S. Sportiva A

COPA DE PLATA: Argentino vs Puerto Belgrano A; El Nacional B vs Tiro Federal;

Universitario B vs S. Sportiva B.

COPA DE BRONCE: Pacifico B vs Palihue; Puerto Belgrano B vs Universitario C;

Sporting vs Unión.

CABALLEROS: Palihue vs Villa Mitre; El Nacional vs Monte Hermoso; Puerto Belgrano

vs Universitario. Libre: Pacìfico.