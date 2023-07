El drama de Luciano: casi muere electrocutado y ahora no puede trabajar

Luciano Romero tiene 23 años y desde hace algunos meses la está pasando bastante mal.

El pasado 7 de marzo, el joven se electrocutó con la reja del frente de su vivienda y sufrió diversas lesiones, de las cuales aún no termina de recuperarse. Por eso, asegura, trabajar le resulta prácticamente imposible.

“No puedo hacer nada, me dejó bastante mal la corriente. Me afectó mucho, no puedo respirar y hablar a la misma vez”, resaltó el joven con angustia.

Y agregó: “antes me gustaba mucho trabajar, estaba todo el día en movimiento, pero ahora no puedo porque me quedo sin aire, me falta oxígeno y tengo una cuerda vocal paralizada. Vivo haciéndome nebulizaciones”, contó angustiado.

Diana, su pareja, sostuvo que “es una situación complicada, y gracias a Dios tenemos la ayuda de la familia de Luciano. A mi me gustaría poder trabajar, pero no consigo. Él no sabe por cuánto tiempo va a estar así”.

Por eso, Luciano comentó que reciben donaciones. Y dejaron dos vías de contacto: Alías ayuda.Luciano23, o bien comunicarse telefónicamente al 291-4 71-6506.