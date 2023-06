“Ese padre nos conmovió a todos; nosotros vamos a terminar con la extorsión gremial”

La precandidata a presidenta por el PRO en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, en el aire de La Brújula 24. Y abordó varios temas.

Por ejemplo, la referente de la oposición le dedicó un párrafo especial al video de un padre bahiense que se manifestó en el Consejo Escolar, para repudiar los constantes paros que ponen en jaque la educación.

En ese sentido, consideró que “ese padre conmovió a la Argentina porque dijo lo que todos los papás sienten. Lo venimos diciendo hace tiempo, nosotros vamos a liberar la educación de la extorsión permanente de los gremios”.

“Se han generado tantas burocracias que lo que realmente necesitamos, la educación, está en una situación paupérrima. Por eso, lo primero que vamos a hacer es declararla como servicio esencial. Eso significa que el alumno tiene que poder cursar todos y cada uno de los días de escuela que tiene, no puede educarse a medias, no podemos decir que aprenda a leer pero no a escribir”, añadió Bullrich.

Y dijo que “vamos a ser muy fuertes en un cambio cultural respecto a eso, en ejercer el poder que tiene el Estado Nacional sobre las provincias”. “Como describió ese papá, lo que quiere es que su hijo esté en la escuela, porque incluir no es hablar con X, es que todos los días vayan a clases. Eso vamos a garantizar desde el primer día a través de un pacto nacional, que incluya metas concretas. Y las provincias se van a comprometer a cumplirlas”.

En esa misma línea, la líder del PRO sostuvo que “la Provincia que no cumpla con esos días de clases tendrá consecuencias. Vamos a hacerlos cumplir, vamos a lograr que los chicos argentinos estén por encima de la conflictividad. El problema de fondo que hay es que o te sometés a las mafias de los aprietes o te generan conflictividad. Pero nosotros no vamos a aceptar eso. Nos van a parar el país y vamos a tener miles de docentes que irán a trabajar, y sino llevaremos a otros docentes”.

En la entrevista, también habló de la campaña electoral y de la interna dentro de Juntos. Cabe recordar que Rodríguez Larreta aseguró en las últimas horas que la ex ministra de Seguridad “propone el mismo modelo que ya fracasó en el país”, en alusión a Macri.

Por eso, Bullrich apuntó: “Es un hecho terminado, pero es muy importante para nosotros defender nuestra historia. Herir a tu propia historia me parece que no tiene sentido. No estoy dolida desde lo personal porque estoy preparada para la batalla, muchas veces me han criticado en distintas circunstancias. Estoy dolida en el sentido de que no se puede hacer campaña a cualquier precio, igual prefiero no seguir hablando de eso”.

Y consultada respecto de las diferencias con su inmediato competidor en las PASO, dijo que “en momentos de normalidad podés elegir un administrador, pero cuando el país está al borde la destrucción tenes que elegir un liderazgo de convicción y eso es lo que significa Patricia Bullrich”.