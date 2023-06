Receta fácil de flan casero: un clásico para deleitar el paladar

El flan casero es, sin duda, uno de los postres más exquisitos y populares que se pueden encontrar en los hogares argentinos. Esta deliciosa porción dulce y ligera se ha convertido en un acompañamiento perfecto para disfrutar en cualquier ocasión. Por ello, en esta nota el cocinero de LA BRÚJULA 24, Julio Borro, nos acerca la receta fácil y eficaz para prepararlo.

Aunque se le atribuye un origen francés, no existe un acuerdo definitivo sobre su procedencia, ya que se conoce en toda Europa y el resto del mundo con distintos nombres. No obstante, en Argentina, hemos adoptado el flan como uno de los postres clásicos que no pueden faltar, ya sea servido con crema, dulce de leche o en su versión mixta.

Si se quiere lograr un flan sin los indeseables agujeros, es fundamental tener en cuenta un aspecto crucial: evitar batir la mezcla, en su lugar, removerla suavemente hasta lograr la integración perfecta de todos los ingredientes. El batido excesivo incorpora aire a la preparación, y ese aire atrapado es el responsable de la aparición de los agujeros. Por lo tanto, es recomendable evitar cualquier exceso de movimiento y obtener así un flan suave y sin imperfecciones.

Ingredientes

5 huevos

Medio litro de leche

200 gramos de azucar

Preparación

Primero se deben cascar los cinco huevos en un bol, luego agregar 100 gramos de azúcar. Batir hasta unificar los huevos con el azúcar. Agregar la leche. Quedará líquido, pero revolviendo de a poco se va espesando, incorporar formando una especie de masa homogénea. No hay que batir, pero sí revolver con tenedor para que quede todo espumoso y mezclado. Una vez hecho esto, se reserva lo obtenido.

Para el caramelo: