Los 12 derechos que se violan todos los días por no saber que los tenemos

¿Sabías que en ciertas circunstancias el colectivo te tiene que parar donde le pidas? ¿Alguna vez te fastidió tener que abrir la cartera o la mochila y mostrarle tus cosas a un empleado cuando salís de un comercio? ¿Alguna vez te dijeron “los cambios son sólo de lunes a viernes”? ¿Sabías que esto último es falso?

Estos son sólo algunos de los derechos básicos que todos los días se pasan por encima. A veces los conocemos y dejamos pasar los abusos pasar para evitar una discusión o un mal momento pero también es cierto que muchas otras los dejamos pasar por ignorancia.

Parada, por favor

En ciertos casos se le puede pedir al chofer que pare fuera de la parada (DayLombardi)

Son las 11 de la noche, una persona que va en el colectivo dice “parada, por favor”. El chofer le responde: “Acá no es la parada, faltan tres cuadras”.

“Después de las 22 hasta las 6 de la mañana te tienen que parar en cualquier lado, aunque no coincida con la parada. También cuando hay tormenta o lluvia”, responde Daniela Baldi Oliva, abogada especializada en Derecho del Consumidor.

“Que el chofer lo haga o no es otra cosa, pero es lo que dice la ley 24.449″. El artículo 54 de Ley de Tránsito dice que también las embarazadas y las personas con discapacidad tienen derecho a que el chofer les pare fuera de la parada (sea la hora que sea).

Querés hacer un cambio y te dan un voucher

Si la compra falló, atentos al voucher

“Compraste un par de zapatillas o una prenda, algo falló y vos preferís cambiarlo en lugar de repararlo, entonces te dan un cupón o voucher”, introduce el abogado especializado en consumo Sergio Mohabed.

“En esos casos lo importante es que respeten el valor de lo comprado: es decir, deberían darte un voucher por otras zapatillas y no por el importe, porque tal vez cuando vas a cambiarlo ya aumentaron y tenés que volver a poner plata encima”.

Tiene 5 meses de uso pero “ya no está en garantía”

Las garantías de nuevos y usados tienen un mínimo de tiempo legal

Supongamos que comprás un producto nuevo, por ejemplo una heladera, y a los cinco meses deja de enfriar. Cuando hacés el reclamo te dicen que ya no está en garantía.

“Eso es falso. La garantía legal mínima de un producto nuevo es de 6 meses a partir de la entrega, lo indica expresamente la ley 24.240″, explica la abogada, autora de la cuenta de Instagram @abogadadelconsumidor. “Los productos usados tienen tres meses de garantía. Los únicos que quedan afuera son los productos perecederos no consumibles”.

La ley de Defensa del consumidor también dice que en caso de que el producto deba trasladarse a la fábrica o taller para el arreglo “el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse”.

“¿Me permite ver su mochila?”

No estás obligada a mostrar la cartera cuando salís de un comercio (Bloomberg)

Salís del supermercado y el cajero te lo pide, salís de las cadenas farmacias y te lo pide el empleado de seguridad: “Señora, ¿me permite ver su cartera? “Señor, necesito ver su mochila”.

“En el Derecho Constitucional existe lo que se llama ‘principio de razonabilidad’, que significa que a mayor interés en preservar cierto bien jurídico (en este caso evitar hurtos y robos) mayor puede ser el grado de intervención. Entonces, en un aeropuerto o en la entrada de un estadio es razonable que te revisen el bolso para ver que no haya elementos cortantes, inflamables o pirotecnia. Ahora en un comercio al que uno va a comprar una tintura para el pelo o una manteca revisarte la mochila o la cartera es una injerencia irrazonable y arbitraria en la privacidad de una persona”, explica Mohadeb, que habla de estos temas desde sus cuentas @derechoenzapatillas, donde tiene más de 400.000 seguidores.

Entonces, podés hacerlo para evitar discusiones con un empleado que también cumple órdenes, pero no estás obligado. “Además, lo que suele pasar es que a algunas personas les piden ver sus mochilas y a otras no, entonces hasta puede ser discriminatorio”, agrega. Lo que sí pueden hacer para evitar robos es poner lockers o bolsas que sellen la mochilas.

Llegó tu pedido: “Necesito sacarle una foto a tu DNI”

Las estafas en línea se vuelven frecuentes si no se toman recaudos

Traen un producto a domicilio y piden sacarle una foto al DNI para confirmar la entrega.

“La Ley de Protección de Datos Personales dice que nadie está obligado a proporcionar sus datos sensibles, menos ahora con tantas estafas virtuales. El número de trámite del DNI es como el código de seguridad de una tarjeta de crédito. Es una locura mandar la foto del DNI o permitir que se la saquen”, dice la abogada.

Un tip: “¿Viste que cuando pagamos con tarjeta en un restaurante le damos al mozo tarjeta y DNI para que se lo lleven? Basta de hacer eso, porque en esos minutos le pueden sacar foto a las dos cosas y pueden hacer cualquier estafa virtual. Pidan que les lleven el posnet a la mesa o levántense y paguen en la caja”.

Ya compraste por la web y te dicen “no hay stock”

¿Qué pasa cuando compramos online y no hay stock?

Imaginemos que uno compra un vestido y nos responden “no tenemos stock, te devolvemos lo que abonaste”.

“No es suficiente”, dice la abogada. “Cuando hacés una compra ya hay un contrato de compraventa celebrado. Si una de las partes de forma unilateral está incumpliendo te tienen que resarcir, mínimo por la pérdida de tiempo. Pasa mucho con los ‘Hot sale’, que empiezan a cancelar compras, y vos tal vez te perdiste de comprar eso mismo en liquidación en otro lado. Entonces no es sólo que te devuelvan el valor sino que te tienen que resarcir con un producto de mayor valor o con una indemnización económica”.

¿Cuánto? “Eso depende del caso particular. Si vos habías comprado el vestido para un casamiento que tenías mañana no es lo mismo que si lo compraste por otra cosa. Si habías comprado una heladera para poner medicamentos no es lo mismo que si la habías comprado para renovar tu cocina”.

“No se puede entrar al cine con bebidas y pochoclos comprados afuera”

Los precios de los productos de los Candy bar superan notablemente los de los kioscos.

“Hay una norma en el Código Civil y Comercial que dice que las ‘ventas atadas’ están prohibidas en todo el territorio argentino”, explica Mohadeb.

“Las ventas atadas son aquellas en las que comprás algo y te obligan a comprar otra cosa, por ejemplo, auto y seguro. Vos tenés que poder elegir, si te sirve ese, perfecto, sino el que vos quieras. Entonces, si las ventas atadas están prohibidas al cine podemos llevar bebida o pochoclo, o cuando mandamos a los chicos a un colegio no estamos obligados a comprar la comida en el comedor escolar”.

Es un derecho del espectador entrar a la sala, ocupar una butaca y comer su propio pochoclo o snack comprado en un comercio externo. Aunque en la práctica no se respeta, en la Ciudad de Buenos Aires se labran actas de infracción desde hace años.

Fui a cenar a Palermo y nos cobraron el cubierto de mi hijo

Los niños no pagan cubierto (Getty)

“En la Ciudad de Buenos Aires no te pueden cobrar el servicio de mesa a menores de 12 años”, sigue la abogada. Lo dice la ley 4.407. ¿De qué debería constar ese servicio de mesa?

La ley dice que los comercios que adicionen un monto extra por “servicio de mesa” o “cubierto” deben poner a disposición de los clientes agua (mínimo de 250 cm3 por persona, o sea, un vaso con agua para cada uno), un producto en la panera apto para celíacos o libre de gluten, sal libre de sodio y pan tradicional o dietético a elección del cliente.

“Los sábados no hacemos cambios”

Hay abusos en los días en los que permiten hacer cambios

“Vas a hacer un cambio y te dicen ‘no, los cambios son sólo de lunes a viernes’. Es falso: podés hacer el cambio cualquier día que esté abierto con atención al público. Es otra cláusula abusiva”, dice la abogada. Lo dice explícitamente la ley 3281 (CABA) y la bonaerense (14.374)

“A veces nos dicen ‘las prendas blancas no tienen cambio’. Eso es falso también. Los únicos productos nuevos que no tienen cambio son la ropa interior, los productos íntimos, sexuales y los perecederos. Es falso también que no se pueda hacer un cambio sin la bolsa: si está el ticket o la factura la bolsa o la caja no importan”.

El reino del revés: los peatones esperan a que pasen los autos

Nueva señal de tráfico. Paso para peatones y ciclistas (DGT)

En una esquina sin semáforo cinco personas esperan para poder cruzar, ningún auto frena, aunque en la esquina haya padres con bebés en brazos, o personas mayores.

“En una esquina sin semáforo el peatón debería pasar primero, pero estamos tan acostumbrados a la violencia que lamentablemente la gente se queda esperando mientras los autos pasan. Aunque esto es sabido, en Argentina no se cumple, por lo cual recomiendo que no crucen sin cerciorarse de que el auto frene. Cuando los autos doblan también tienen que esperar a que pase el peatón”, dice el abogado.

Lo indica la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y parece obvio pero rara vez se cumple, por eso cuando alguien frena saludamos y agradecemos como si nos hubiera hecho un favor.

Quiero pedir la baja del servicio

Deben tomarla cualquier día y por escrito

Una persona se quiere dar de baja del servicio de Internet y le contestan “ya entró la factura, tendría que pedir la baja el mes que viene”. “Falso también. Te tienen que tomar la baja en el momento en que la pedís. Si la factura ya está hecha te tienen que cobrar un proporcional hasta ese día”, explica la abogada.

Un tip: A veces pasan meses o años, la empresa reclama una deuda y no podemos demostrar que pedimos la baja porque suelen hacerse por teléfono, por lo que no quedan pruebas. Exigir hacerlo por mail o a través de la web para que quede una prueba por escrito (hacerle copia, o sacarle una foto al pedido donde se vea la fecha). “Yo siempre les digo ‘la prueba es más importante que el derecho’, sin la prueba no tenemos nada”.

Playas de estacionamiento: “No nos hacemos responsables por daños o robos en su vehículo”

La responsabilidad de los daños, robos y hurtos en los estacionamientos (NA)

Esos carteles en las cocheras los vimos todos. “Sí son responsables, por lo cual está prohibida la colocación en las playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires de esos carteles que dicen ‘la empresa no se responsabiliza por los daños, robos, hurtos en su vehículo”, cierra Baldi.

Está prohibido ponerlos porque la Ley de Defensa del Consumidor, en la parte de “cláusulas abusivas” específica que se tomarán por “no convenidas” las “cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños”.

Fuente: Infobae