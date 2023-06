TC: revelan los nuevos modelos y los primeros pilotos confirmados

Desde la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) ya le presentaron a las diferentes escuderías los pasos a seguir para la parte inicial, ya que los nuevos vehículos serán incorporados de manera paulatina, mientras conviven con los de la actualidad, tal como sucede desde hace un año con el Camry de Japón. De esta manera, se facilitará el proceso de adaptación a las carrocerías más antiguas. También está en carpeta la posible incorporación del Dodge Challenger.

“Nos juntamos con los técnicos referentes de la categoría con el objetivo de establecer una metodología de trabajo para empezar a ver el enchapado de los modelos Mustang, Camaro y Challenger”, reveló Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC, en una entrevista con Fox Sports. “Gue una primera reunión en la que todos se mostraron muy entusiasmados. Fue muy positiva”, agregó. “En el caso se Chevrolet se está trabajando con el Camaro ZL1. Con respecto al Ford vamos a trabajar con el Mustang Mach1. Y respecto a Dodge, el Challenger”, completó.

Ledesma y Werner, con Camaro y Mustang

“En caso de conseguir la habilitación vamos a comenzar con la construcción de los autos. Si la ACTC nos autoriza, voy a manejar un Camaro”, aseguró Christian Ledesma, campeón en 2007. “La idea es realizar el pedido de las autopartes a General Motors de Estados Unidos para comenzar el proceso de construcción. Todavía me cuesta asimilar el hecho de formar parte directa de la revolución del Turismo Carretera. Es algo lindo, importante, pero hasta que no esté plasmado no me quiero adelantar a los hechos”, añadió en una entrevista con Solo TC.

*Chevrolet Camaro conceptual realizado por @briccodesign

Por su parte, Mariano Werner confirmó que inició el proceso de la construcción de Ford Mustang. “La idea es armarlo cuanto antes. Ya definimos el modelo que vamos a usar para traer las pieles de Estados Unidos. Estamos muy en sintonía con lo que está pasando con el Camaro en el Pradecon Racing. Obviamente que hablamos mucho con Alejandro Iuliano, porque es muy importante la primera parte, no solo con lo que tiene que ver con el ensamblado de las piezas sino también con la matricería y muchas otras cosas”, declaró en Solo TC. “La idea es tenerlo listo en diciembre para hacer las pruebas lo antes posible. Correr con un Mustang genera mucha expectativa. Uno obviamente se genera mil preguntas, pero si les muestro una foto del auto todas esas preguntas se terminan rápido”, cerró.

*Ford Mustang conceptual realizado por @briccodesign

Fuente: LB24 / TyC Sports.