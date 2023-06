La bahiense Mayra Arena podría encabezar la lista de diputados nacionales de Daniel Scioli

Daniel Scioli une experiencia y sed de transformación en su precandidatura presidencial, estableciendo conexiones entre figuras distantes. Durante el acto de lanzamiento de su campaña, anunció que Hugo Moyano y la bahiense Mayra Arena van a encabezar la lista bonaerense para diputados nacionales. En la misma boleta se encontrará Victoria Tolosa Paz, compitiendo por la gobernación de la provincia en Unión por la Patria.

En un evento postergado a la espera de definiciones en la alianza oficialista, Scioli se presentó junto a Nito Artaza, precandidato a jefe de Gobierno porteño, y Victoria Tolosa Paz en el Teatro ND de la ciudad de Buenos Aires. Y destacó la importancia de contar con la presencia del referente de Camioneros, afirmando que su participación “tiene un significado muy grande” al estar “al frente de esta batalla peronista”.

En ese momento, confirmó los primeros nombres que encabezarían la lista bonaerense para legisladores nacionales. Mayra Arena, quien nunca ha ocupado un cargo público, y Hugo Moyano, quien podría ocupar una banca en el Congreso Nacional por primera vez.

Aunque aún deben superar las primarias, ya se conocen los opositores confirmados de Juntos por el Cambio. La lista de diputados nacionales encabezada por Patricia Bullrich en la Provincia de Buenos Aires tendrá a Cristian Ritondo como principal figura, mientras que la lista liderada por Horacio Rodríguez Larreta contará con Miguel Pichetto y Silvia Lospenatto en posiciones destacadas.

Trayectoria

Mayra Arena, nacida en Bahía Blanca en 1992, es una militante territorial, columnista cultural y asesora política en una institución privada. Actualmente es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En 2018, se destacó con una charla TED titulada “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”, donde analizaba los prejuicios y la situación laboral de las clases bajas bonaerenses.

En 2018, por ejemplo, rechazó ser una de las personalidades del año en la revista Gente. “Me invitaron a ese evento pituco, donde el vestido más barato vale lo que un sueldo nuestro. Mi saquito blanco multi uso como el de Marge no pegaría ahí, asique no voy a ir. Igual me entristece perder la chance de conocer a Mirtha y que me pregunte “Nena ¿vos qué hiciste para ser pobre?”, había mencionado en ese momento.

Con información de Ámbito y La Brújula 24