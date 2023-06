Del Potro volvió a jugar después de casi 500 días

Juan Martín del Potro, el tenista argentino más importante de la historia después de Guillermo Vilas, conoce como nadie sus limitaciones físicas. A los 34 años, luego de pasar por numerosas cirugías de rodilla derecha y pese a estar lejos de la chance de volver a competir en forma oficial, no se resigna y no quiere bajar el telón de su carrera. Es más: su discurso público es el de un deportista que todavía sigue ilusionado con jugar en algún momento. Claro que la realidad no perdona. Pero más allá de eso, el tandilense luce mejor entrenado y aprovechó el magnetismo mundial que conserva para participar de un evento de exhibición en China junto con extenistas destacados del circuito.

En la ciudad de Hangzhou, el exnúmero 3 del mundo y ganador del US Open 2009 actuó en la primera jornada del Torneo Internacional de Maestros de Tenis. Jugó únicamente en dobles, en pareja con el español Carlos Moya (número uno del ranking en 1999), contra el ruso Marat Safin (número uno en 2000) y el español David Ferrer (número tres en 2013). Del Potro y Moya, uno de los entrenadores de Rafael Nadal, se divirtieron y terminaron triunfando por 7-6 (7-5), 1-6 y 11-9, tras una hora y trece minutos. Claro que el resultado fue lo de menos; el público celebró cada punto.

El argentino volvió a pisar una cancha de tenis 499 días después de su último partido oficial: el 8 de febrero de 2022, por la primera ronda del ATP de Buenos Aires, ante Federico Delbonis (el azuleño ganó por 6-1 y 6-3). Desde entonces siguió buscando alternativas para tratar de recuperarse de la lesión que, precisamente, sufrió en territorio chino, en octubre de 2018 en el Masters 1000 de Shanghai. “No estoy preparado para el día después”, confesó Del Potro en septiembre pasado, en una entrevista realizada en Nueva York.

Si bien se trató de un partido de exhibición y sin tanta exigencia, el campeón de la Copa Davis 2016 volvió a sentir cosquilleos por volver a vestirse como jugador y pisar un court para disputar un partido. “Este un momento muy especial. Volver a entrar en una cancha y ante tanto público en las tribunas es algo que me llena de alegría”, expresó Del Potro luego del match en el que pudo impactar algunos clásicos drives y lucirse en la red con las voleas. No será el único partido de dobles en el que jugará: está previsto que la Torre de Tandil vuelva a jugar el sábado en pareja con el local Xiaofei Wang ante Ferrer y el también chino He Yecong. Mientras que el domingo la programación lo tiene a Del Potro junto con el chino Li Zhe ante Safin y He Yecong.

Fuente: La Nación