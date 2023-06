Luis Petri precandidato a vicepresidente: así reaccionó su pareja Cristina Pérez

Tras darse a conocer que el mendocino Luis Petri será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, su pareja Cristina Pérez no pudo evitar su asombro ante la noticia. “Estoy un poco shockeada”, admitió la periodista.

“Me explotó el teléfono, me llamaban de mi familia, pensé que pasaba algo. Estoy en shock porque no lo veo a Luis desde el mediodía”, contó Pérez a Radio Rivadavia. “Evidentemente pasaron cosas. Obviamente se esperaba que fuera entre hoy y mañana la definición, pero estoy en shock, no sé qué decir”, completó.

Con información de La Nación