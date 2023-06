La columna de la Ubfal: Suar explicó por qué Mirtha no está en El Trece

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Lauta Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“En la nota de Ángel De Brito a Adrián Suar habló de todo porque en se viene la segunda temporada de Los Protectores, donde aparecerá Lionel Messi. Explicó por qué no está Mirtha Legrand no empezó en El Trece, no hubo acuerdo económico y a eso se le suma que Juana Viale no quería hacer el programa los domingos. Sigue latente de que puedan llegar a América. También admitió que había peinado capítulos de ATAV 2 y que si bien la novela se ve, no tuvo el rating esperado. Dijo que está solo sentimentalmente”.

🗣️ Adrián Suar sobre ATAV y su vínculo con Tinelli



💬 "La ficción no hizo el raiting que yo esperaba".



💬 "Cortar escenas lo hice toda mi vida".



💬 "Con Marcelo podríamos haber terminado a los tiros pero no pasó".



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/6S8fuPrl0s — América TV (@AmericaTV) June 21, 2023

“Jorge Rial quiere volver ya mismo a la radio, le dio una nota a la señal de streaming de Migue Granados. Sigue insistiendo con que manipularon a Morena, que tiene problemas emocionales. Ella se iba a ir de viaje ahora con Alejandro Cipolla a Estados Unidos, algunos especulan con que son novios, pero quiere resolver qué va a ocurrir con su hijo, porque fue el propio periodista quien mencionó su preocupación por la crianza que está recibiendo”.

“Si bien ella hace radio en CNN y tiene un programa en el Canal de la Ciudad, con lo cual no se quedaba sin trabajo. Andrea Taboada ya tiene una oferta tras su despedida en LAM. La misma productora, Mandarina, tras un pedido especial de Ángel de Brito, según contó Marina Calabró en Mitre, la ubicó en el panel del debut de Mariana Fabbiani. El diario de Mariana estará debutando el próximo 3 de julio a las 14.30 por la pantalla de América y Andrea se sumará al panel de Octavio Majul, Ceferino Reato, la doctora Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Pepe Ochoa y Mariano Yezze”.

Para conocer más sobre estos temas podés ingresar a Laubfal.com.