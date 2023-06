Denuncian toma de terrenos y venta de droga: “De acá no nos van a poder sacar”

En las últimas horas no fueron pocos los mensajes de lectores y oyentes de La Brújula 24 que dan cuenta de una situación complicada en las inmediaciones de las calles España y Sáenz Peña, del barrio San Martín.

Lo que manifiestan es que hay una toma de terrenos y que en la misma se vende droga. Por eso, el móvil de la emisora se acercó al sector y pudo dialogar con Romina, que vive en una precaria vivienda con su familia.

“Hace tres meses que estoy acá en el ranchito, tengo dos nenas de 3 y 6 años. Hace mucho frío, me caliento con un caloventor. Luz nos conectamos enfrente, pero el agua no dejaron pasar. Estaba alquilando y ya no me alcanza, por eso armamos acá, como sea”, comentó.

Y agregó: “La Municipalidad acá nunca apareció, pero si me quieren sacar me van a tener que dar algo, no me van a poder sacar porque no tengo dónde ir con mis hijos”.

Respecto de cómo llegó al terreno, contó que “vine sola, había lugar y nos metimos”. Y dijo también que “no soy la única, hay muchos ranchitos con familias que no tenemos adónde ir”.

“Hay chicos que se juntan, pero yo no me meto en nada, me quedo en mi ranchito y no hago nada”, relató Romina respecto de la creciente inseguridad que se palpa en el sector.