Coni Mosqueira cumplió 30 años: las fotos del festejo en familia y con amigos

La modelo y esposa del reconocido periodista Alejandro Fantino, Coni Mosqueira, deslumbró en la celebración de sus 30 años con un sofisticado vestido que dejó a todos boquiabiertos, demostrando su estilo impecable y su buen gusto en moda.

El foco de atención estuvo puesto en el deslumbrante minivestido negro ébano de escote palabra de honor que lució la bahiense. Con una falda drapeada en globo embobado en el ruedo, el vestido creaba una silueta elegante y favorecedora, resaltando las curvas de la modelo de manera delicada y sofisticada.

Cabe destacar que este diseño exclusivo pertenece a la colección “Mirrored” de Joti Harriague, presentada tan solo tres semanas atrás, lo que demuestra la actualidad y exclusividad del atuendo. “Party time”, comentó en su posteo la famosa.

Para complementar su look, Coni optó por unos elegantes guantes largos negros, que aportaban un toque de elegancia clásica y refinamiento. Este detalle mostraba su atención al detalle y su conocimiento de los accesorios adecuados para realzar su estilo.

Además, la elección de botas de caña alta metalizadas en plata antigua añadía un toque moderno y audaz al look. Estas botas se destacaban por su brillo metálico y capturaban la luz, acentuando aún más la presencia de la modelo en el evento.

Con su sofisticado vestido, la modelo evocaba la elegancia y el estilo icónicos de personajes de series de televisión como Carrie Bradshaw en “Sex and the City” y Lily Collins en “Emily in Paris”. Su elegancia hace de forma indirecta una mención a esas mujeres empoderadas y amantes de la moda, transmitiendo una imagen de sofisticación y glamour.

Coni Mosqueira celebró sus 30 años en compañía de su esposo Alejandro Fantino, padres, amigos y de más seres queridos que se acercaron hasta su casa en Nordelta para celebrar, bailar y disfrutar de un hermoso día.

Fuente: LB24 / El Colectivo.