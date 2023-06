Pollo al horno: los mejores consejos para que salga sabroso y crocante

El pollo al horno es un plato que siempre satisface tanto a grandes como a chicos. Esta carne blanca se vuelve especialmente deliciosa cuando se cocina de esta manera. Sin embargo, la receta tiene sus secretos: no se trata simplemente de colocarlo en una fuente y meterlo en el horno. Para lograr que quede dorado, crujiente, bien cocido pero jugoso, es necesario prestar atención a ciertos puntos clave.

En primer lugar, es importante secar el pollo con papel absorbente y asegurarse de que no esté congelado en su interior. Siempre que se utilice un horno, es fundamental precalentarlo antes de introducir la preparación. Con unos 10 o 15 minutos será suficiente para que la temperatura sea constante y el pollo no se “hierva” en el horno.

Una ventaja de cocinar pollo es que la piel, es decir, la grasa, es muy fácil de remover. Esto permite al cocinero decidir si desea que participe en la receta para ayudar a conservar la humedad de la carne, o si prefiere retirarla y dejar las pechugas y patas expuestas al calor para que se doren sin absorber grasa.

Cómo condimentar y preparar el pollo al horno

En cuanto a la condimentación y preparación del pollo al horno, se sabe que la carne de pollo tiene un sabor suave, por lo que no es necesario excederse con las especias. No obstante, no se debe olvidar sazonar el interior de la carcasa con sal y pimienta si se desea.

Por supuesto, también se puede condimentar con una mezcla de especias. El ají molido, el pimentón, el curry, el azafrán y las hierbas como el orégano, el tomillo y el romero combinan muy bien con el pollo al horno.

Otros sabores clásicos incluyen el jugo de cítricos, especialmente limón o naranja, la miel y la mostaza. Estos ingredientes se pueden mezclar para luego untar el pollo y transferirle todos los aromas. La mejor manera de marinarlo es dejarlo en contacto con los sabores durante unas horas en la heladera, cubierto con papel film.

Cómo cocinar el pollo al horno: de qué lado se pone

Llega el momento de la cocción, una vez que el pollo ha sido lavado, secado y condimentado. Para lograr ese aspecto regordete que se ve en las publicidades y en las publicaciones de Instagram, es importante saber de qué lado colocarlo en la placa.

Las pechugas deben quedar hacia arriba, mientras que la parte de la espalda debe estar en contacto con la placa ligeramente aceitada o sobre una rejilla. Atar las patas una a la otra para evitar que se abran contribuirá a lograr la forma perfecta.

La temperatura de cocción varía según el tamaño y peso del ave. Como regla general, se calculan entre 20 y 30 minutos por cada 500 gramos de pollo. Por lo tanto, una pieza pequeña de 2 kilos requerirá entre una hora y media y dos horas de cocción a 180°.

Para obtener una piel hermosa, dorada y crujiente, es importante no salarla antes de llevar el pollo al horno. Media hora antes de retirarlo, se puede pincelar con una mezcla de miel y salsa de soja, y aumentar la temperatura de cocción a 200°. De esta manera, se logrará el toque final perfecto.

Fuente: Clarín Gourmet