El hombre gol del clásico: “Marcar en estos partidos es único”

Por Franco Bahl Bariani / Twitter: @franbahlbariani

Villa Mitre superó en el clásico bahiense a Olimpo en la tarde del domingo en El Fortín y recortó la distancia a tres puntos en las posiciones de la zona A del Federal A.

Nuevamente el hombre gol en el tricolor fue el tucumano Ricardo Tapia, quien ya lleva seis goles en la competencia y es el goleador del equipo.

“La verdad que es una linda sensación la de ganar un clásico. Queríamos que los tres puntos se queden en casa y gracias a Dios se dio y jugando bien”, remarcó Ricky en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Además agregó que “hacer un gol en el clásico es único porque quedas en la historia del club y de los clásicos”.

Mientras que sobre la jugada del gol, describió que “fue una jugada que no pudo rematar el `Corcho´ (Enzo González) y me la dejó a mí y no dudé en rematar. Pero gracias a Dios pudo entrar y sirvió para sumar de a tres”.

A continuación, el momento del gol del tricolor en la transmisión por el streaming oficial del Club Villa Mitre, con los relatos de Franco Bahl Bariani, y los comentarios de Alejandro Hidalgo:

Villa Mitre, ocho partidos sin perder

Tras la caída ante Olimpo en el Roberto Carminatti por 1 a 0 el pasado 23 de abril, el tricolor no perdió más. El detalle de los seis triunfos y los dos empates:

F8 (28-4): VM 3-1 Círculo / Bruno Amiconi

Goles: 10′ Maximiliano Tunessi (VIL), 55′ Ricardo Tapia (VIL), 82′ Martin Peralta -p- (VIL), 90′ Axel Pereyra (CIR)

Observaciones: 44´ Molini (VIL) le atajó un penal a Ruiz Martínez (CIR)

F9 (7-5): San 0-2 VM / Maximiliano Macheroni

Goles: 14′ Ricardo Tapia (VIL), 35′ Maximiliano López (VIL)

Expulsados: 60′ Nicolás Parodi (SAN)

F10 (13-5) Lin 0-0 VM / Fernando Marcos

F11: Libre

F12 (21-5): VM 2-0 Santamarina / Joaquín Gil

Goles: 33′ Maximiliano Tunessi (VIL), 39′ Ricardo Tapia (VIL)

F13 (28-5): Cipolletti 1-2 VM / Bruno Amiconi

Goles: 30′ Gabriel Jara (VIL), 71′ Laureano Doello (CIP), 78′ Maximiliano Tunessi -p- (VIL)

Expulsados: 68′ Fernando Pettineroli (CIP)

F14 (4-6): VM 3-0 Germinal / José Sandoval

Goles: 34′ Maximiliano López (VIL), 56′ Ricardo Tapia (VIL), 77′ Maximiliano Tunessi -p- (VIL)

F15 (11-6): Sol de Mayo 1-1 VM / Brian Ferreyra

Goles: 1′ Gabriel Jara (VIL), 55′ Eber Ramírez (SOL)

F16 (18-6): VM 1-0 Oli / Maximiliano Macheroni

Gol: 44´ Ricardo Tapia