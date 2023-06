Chile y una participante de 77 años, récord mundial en “Gran Hermano”

Sin lugar a dudas, no había una mejor forma de empezar el feriado que con Laura Ubfal.

Gran Hermano Chile

“Empezó Gran Hermano de Chile, marcando un récord mundial porque entró una señora de 77 años que vende cosas en distintas ferias. Es una chilena muy particular con el pelo violeta. Hay también mucho chico y chica linda, y en el medio personajes de este estilo para darle color a la casa. Como se puede ver en Pluto TV ya hay mucha gente acá que lo está mirando”.

LAM

“El tema es que era algo hackeado en la cuenta de Andrea, ella nunca me contestó. Él me dijo que sí, que había un cambio de panelistas. No quería decirlo, se ve que ella estaba enojada y quiso contarlo. Han sentido que se terminaba un período. Lo decide siempre la producción, pero Ángel igual siempre marca. Con relación a Stefy se manda la parte diciendo que se va a un programa de cocina”.

El misterio Nicole

“Nicole es una caja de sorpresas. Capaz tenía que hacer el chivo y no tenía dónde ponerlo. Siempre ponen ese tipo de cosas y nunca se sabe. Ella se fue de los 8 escalones por un tiempo, estaba cansada de que la acosen. Asique es como que no se sabe mucho de ella”.

