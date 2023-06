Ya está en su casa el nene que fue atacado por dos rottweiler

Muy buenas noticias llegaron desde Mar Del Plata en las últimas horas. Lucas, que hace dos meses fue atacado por dos perros Rottweiler en su casa de Harding Green, ya volvió a su casa.

Sabrina, madre del pequeño, habló esta mañana con el móvil de La Brújula 24. “Estamos felices de que Lucas esté en casa con nosotros, disfrutando mucho de este momento. Uno comprende que todos querían saber de él antes, pero las cosas estaban complicadas”.

“Tenía heridas de mucha gravedad, entonces un día decíamos algo y después cambiaba. Por eso dejamos de hablar en su momento hasta que le dieran el alta”, reflexionó. Y dijo que “sin la ayuda de todos los bahienses no hubiera sido posible acompañar al nene en ese lugar, porque somos laburantes. No podemos dejar de agradecer a la gente, yo me di cuenta que lo poco es mucho”.

En cuanto al ataque de los animales, Sabrina recordó que “los perros eran de mis padres, siempre hubo contacto con ellos, con el respeto que la raza requiere. Fue un segundo que salió Lucas solo y pasó lo que pasó. Yo salí enseguida, los perros me vieron y lo dejaron. No sabemos por qué reaccionaron así. Hoy los perros ya no están en la familia”.

Y respecto de cómo sigue la recuperación, comentó que “el 27 lo tiene que volver a ver el cirujano, tiene un necrosis en la parte de la nuca que se fue achicando un poco, aunque tienen que sacarla por completo”, Y contó que “no se descarta un nuevo injerto, siempre en Mar del Plata”.