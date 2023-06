Piden concurrir a la guardia del Municipal solo en casos graves

La guardia del Hospital Municipal ha atendido a más de 30 mil personas entre enero y mayo de este año y de ese total, solo 9% requirió internación. La doctora Graciela González Prieto, vocera del nosocomio local, detalló que muchos de los casos no fueron graves y por ello explicó cuándo es realmente necesario concurrir, para así evitar congestionamiento.

“El recurso (humano) nunca va a ser suficiente si tenemos esa demanda, pero nunca vamos a dejar de atender a los pacientes y a pesar del cansancio de los médicos de guardia, todas están cubiertas”, dijo en el programa Nunca es Tarde.

La especialista listó los padecimientos que sí requieren asistir a la guardia para una atención de emergencia: “Un dolor agudo que empieza de forma repentina como una opresión en el pecho, abdomen o cabeza, o que se acompaña con dificultad para respirar, náuseas, vómitos o sudoración profusa, porque se puede estar en presencia de un infarto un ACV, que puede ser acompañado de otros síntomas como aturdimiento, problemas para mover una parte del cuerpo, adormecimiento u hormigueo en la mitad del cuerpo.”

La doctora agregó que también es necesario acudir su si se tiene una tensiona arterial máxima de 180 y mínima de 110, algún accidente que implican golpe en la cabeza con perdida de conocimiento, alguna herida profunda o con sangrado incontrolable o por dolores tras algún incidente vial que no requirió traslado inmediato. Incluyó también fracturas o cuando pacientes crónicos presentan síntomas inusuales relacionas con su padecimiento.

González precisó que no se debe acudir a la guardia por una angina, un cuadro gripal, una herida poco profunda con sangrado controlado, un dolor menstrual, migrañas o dolores articulares, problemas digestivos menores o diarreas que no son importantes y “mucho menos por una receta o porque queremos un certificado porque no fuimos a trabajar o a clase”.

Acudir por estos motivos “hace que se sobrecargue el trabajo de los médicos y así en la sala de espera se acumula mucha gente”, dijo.