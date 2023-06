Leandro Hekel llegó a San Francisco con la valija llena de goles

Por Franco Bahl Bariani / Twitter: @franbahlbariani

San Francisco está viviendo un gran presente futbolístico. Clasificado a los playoffs del torneo Promocional, como número uno indiscutido, y también superó la ronda inicial del Clasificatorio casi sin despeinarse.

Su goleador es Leandro Hekel: lleva tres goles en seis partidos del Clasificatorio y ocho goles en el torneo Promocional.

El delantero analizó el último partido de la fase de grupos que fue una goleada 6 a 3 ante Social Ascasubi: “el partido cambió muchísimo a lo que fuimos con ellos de visitante. Encontramos el penal a los pocos minutos y fue completamente distinto, porque ellos tenían que salir a ganar, y por eso aparecían muchos espacios que supimos encontrar y desplegar el juego que nos gusta. Después del 3 a 1 ya pasó a ser un partido mucho más desordenado y más allá que ellos consiguieron dos goles más creo que nunca sufrimos”.

En la segunda ronda, ya de eliminatorias, se medirá ante Caza y Pesca de Médanos. La ida será en condición de visitante y la vuelta en el Gustavo Novoa.

Hekel surgió de Racing de Carhué y pasó por Olimpo, Independiente de Río Colorado, Huracán de Ingeniero White, Unión de Tres Lomas, El Ceibo de Casbas y en Newbery de Salliqueló.

“Sin dudas que los objetivos cortos los logramos, que era avanzar a las fases finales, pero ahora empiezan los cruces y el objetivo en la Liga del Sur es sin duda no tener que usar la final extra. Mientras que en el Clasificatorio es paso a paso y tratar de llegar lo más lejos posible, ojalá nos encontramos jugando el último partido”, reflexionó “El Pelado”, de 29 años.

Por último, sobre su gran momento personal , indicó que “la verdad me siento muy bien, estoy feliz disfrutando del día a día, del grupo y de lo que vamos aprendiendo cada partido”.

“La verdad que me encontré con un club muy lindo y con muchas aspiraciones a crecer, eso al jugador le gusta y lo incentiva a dar más de cada uno. Sin dudas que en lo personal es uno de mis mejores años no solamente por los goles sino porque también me siento muy bien físicamente”, cerró Hekel.