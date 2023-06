Jey Mammón reapareció con una canción y mostró sus ganas de volver a la televisión

Jey Mammón, quien ha enfrentado polémicas en los últimos meses tras la denuncia pública de abuso sexual formulada por Lucas Benvenuto, volvió a ser activo en sus redes sociales. Durante la noche del miércoles 14, el conductor recordó su participación en La Peña de Morfi (Telefe) y compartió un video que había publicado originalmente en agosto de 2022. Esta vez lo republicó en sus historias de Instagram.

En aquel entonces, Jey escribió en el epígrafe del video, donde se le ve cantando junto a César Banana Pueyrredón la conocida canción “No quiero ser más tu amigo”: “TEMAZO! PUTA QUE LO PARIÓ. ¿A quién se lo dedicás?”.

Esta publicación en sus historias no pasó desapercibida para sus casi un millón de seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo. Entre los comentarios se podía leer: “Volvé, Jey”, “Genio”, “Te extraño, La Peña no es lo mismo sin vos”, “No miro más La Peña hasta que vuelvas”.

Mammón ha expresado en varias ocasiones su deseo de regresar al programa ideado por Gerardo Rozín. A principios de mayo pasado, compartió el mensaje de un televidente que pedía su regreso desde la tribuna virtual. Junto a la foto de una familia sosteniendo un cartel que decía “¡Que vuelva Jey!”, él escribió: “El chamamé habla en primera persona”. Esta publicación generó miles de comentarios a favor y en contra, siendo criticada por algunos como un acto de “soberbia y victimización”.

Recientemente, Jey Mammon nuevamente estuvo en el centro de atención debido a rumores sobre una supuesta disputa con las autoridades de Telefe, quienes presuntamente querían evitar su presencia en la próxima entrega de los premios Martín Fierro, que se llevará a cabo el domingo 9 de julio. Ante las especulaciones, el conductor decidió aclarar la situación.

Durante una entrevista en Socios del espectáculo (El Trece), un cronista le informó a Jey que “Telefe no quiere que La Peña del Morfi esté ternado en Mejor Programa Musical”. Ante esto, Jey lo descartó de plano y expresó su sorpresa: “Me parece extraño que Telefe no quiera invitarme, pero de todas maneras, para no invitar a alguien, me parece una situación bastante complicada”.

Jey Mammón cuando estaba en "La Peña de Morfi". pic.twitter.com/u0e31iAKpl — Minuto Videos (@minutovideos) June 15, 2023

Cuando se le preguntó si asistiría a la gala en caso de ser invitado, Jey respondió: “No sé”. En cuanto a su estado emocional y situación actual, él confesó en una entrevista con Infobae: “Cada vez que me levanto digo… es como una incertidumbre total. No estoy enojado, pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una situación que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero competir con los dolores ni las angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?”. De forma tajante, resumió sus sentimientos actuales: “Si me preguntas cómo me siento hoy, muerto en vida”.

Con información de Infobae