Millonaria estafa a una periodista tresarroyense: hacen compras a su nombre

Una periodista tresarroyense que vive en La Plata denunció que desconocidos usaron su identidad y, con una tarjeta de crédito a su nombre, facturaron millones de pesos. Las estafas las constató la propia damnificada, Florencia Mascioli, según le contó a La Voz del Pueblo y medios de comunicación porteños. También lo confirmó en sus redes sociales.

La periodista dijo que advirtió las maniobras cuando ingresó a la página de la AFIP para presentar una declaración jurada en el marco de otro trámite. Por curiosidad ingresó a un link denominado “Información Anual”, donde le llamó la atención un apartado que decía “tarjetas de crédito”, ya que ella no utiliza esos instrumentos financieros. Al abrir el sitio, constató consumos por más de un millón de pesos y, al profundizar su investigación, también se encontró con que habían emitido facturas por otro tanto y hasta realizado una nota de crédito en una actividad fantasma. “No lo podía creer, el saldo anual en 2021 superaba los 277.000 pesos, mientras que en 2022 había sido 951.000 pesos y, en lo que va de 2023, ya llevaban gastados 55.000 pesos”, explicó al matutino tresarroyense.

“Me robaron la identidad”

En tanto en su perfil de Facebook, Mascioli publicó: “Hoy me tocó a mí. Me robaron la identidad. Me estafaron. Usaron mi nombre y apellido, mi DNI y otros datos para sacar una tarjeta de crédito a nombre mío que yo jamás pedí (nunca tuve recibo de sueldo). Hicieron gastos millonarios el año pasado y aún hoy, 2023, la siguen usando. No deben, la pagan, pero usaron MI identidad. Con denuncia penal en mano, con una IPP, la DDI ya está investigando. Ojalá se descubra pronto a el/la responsable. Ojalá nunca les pase”.