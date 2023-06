La columna de la Ubfal: Lali usó una frase de Moria para dedicarle un tema

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, en su columna diaria dentro del programa “Hora Pico”.

“En su momento Lali Espósito había llamado a Moria Casán y en esa comunicación telefónica se escucha una de sus frases típicas, el ‘quiénes son’ de la diva aparece en un tema de la cantante. El fin de semana estuvo viendo Brujas en el Teatro Multitabaris. Seguramente ambas seguirán haciendo cosas juntas, dos morochas tan representativas de Argentina. Incluso, se prepara para ser jurado para en el Bailando, junto a Ángel De Brito, Pampita y Marcelo Polino”.

“El video de Juan Darthés lo mandó Fernando Burlando a todos los medios, en mi caso decidí no publicarlo porque ya salió en todos lados. Además, estoy un poco indignada por el tema. En el material le pide perdón a todo el mundo, menos a la víctima. Hay cosas comprobadas en la causa para la Justicia, que Thelma Fardín estaba en ese cuarto y que hubo tocamientos. No reconoce nada. Creo que lo van a absolver, pero hay cuatro víctimas. Nadie se escapa a Brasil si no hay extradición y no hizo nada. Es un tema que hasta se politizó”.

“Según Morena Rial, ella no tocó nada en los camarines. Pero estaba acompañada por dos personas. El canal, América, decidió pagarle tanto a Mónica Farro como a Marcela Feudale lo que les faltó. Ambas hicieron la correspondiente denuncia. No creo que se investigue, lo que sí creo es que la hija de Jorge no puede entrar al medio, al menos por el momento. Lo que ocurrió fue muy raro, pero se requieren de datos concretos para acusarla”.