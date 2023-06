La declaración completa de L-Gante ante la Justicia: “Yo solo quería hablar de macho a macho”

La audiencia indagatoria de Elián “L-Gante” Valenzuela tuvo lugar en la sede de la fiscalía N° 9 de General Rodríguez, y se extendió por unas dos horas. El popular cantante se enfrenta a acusaciones de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes.

Durante la audiencia, L-Gante aceptó hablar, pero se negó a responder preguntas del fiscal Raúl Villalba y también rechazó firmar el acta. Su intención fue simplemente contar su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones. Según expresó, su deseo era tener una conversación directa con G.T., uno de los involucrados en el incidente, “de macho a macho”.

El diario Infobae tuvo acceso a la declaración completa del músico, en la que relató que la noche del 27 de mayo había realizado un espectáculo en un boliche porteño mientras sus amigos, a quienes llama “La Mafilia”, disfrutaban de la noche en la discoteca Río de General Rodríguez, ciudad de origen del artista y su círculo íntimo.

Según el relato de L-Gante, se produjo un altercado en la puerta del local cuando uno de sus amigos subió a su auto, que se encontraba estacionado en la vereda, y avanzó sin salir a la calle, casi atropellando a una vecina. En ese momento, G.T., otro vecino, discutió con los amigos del cantante. Al enterarse de lo sucedido, L-Gante regresó a General Rodríguez y se encontró con sus amigos en la puerta de su casa, quienes le informaron sobre el incidente. Según sus amigos, tenían un video en el que la hija de G.T. decía: “No le tenemos miedo a Elián”.

Después de comprar cigarrillos en un kiosco, L-Gante se encontró con un patrullero policial y preguntó si sabían algo sobre lo ocurrido. Según el cantante, el oficial le respondió que sí, refiriéndose al “quilombo” en su casa. En ese momento, varios patrulleros y el auto de L-Gante, un BMW blanco, comenzaron a seguirlo. L-Gante afirmó que en un momento dado, vio a G.T. junto a otras personas y frenó cerca de su casa. Según su versión, los hijos y la esposa de G.T. se acercaron a la ventana del auto y comenzaron a hablar al mismo tiempo, pero él nunca bajó del vehículo.

El músico relató que su intención era ignorar a los hijos y a la esposa de G.T., y solo quería hablar directamente con G.T. “de macho a macho”. Según L-Gante, durante la conversación le preguntó quién había disparado en su casa, a lo que G.T. respondió que ellos no tenían armas. En medio de la confusión, G.T. se subió al

auto de L-Gante, según el relato del cantante. Luego, G.T. le habría pedido que lo llevara a la comisaría para hablar con la policía, a lo que L-Gante accedió. Sin embargo, en el camino, el músico afirmó que se encontró rodeado de patrulleros y se asustó, pensando que podía ser una trampa. En ese momento, decidió escapar de la situación y emprendió una veloz carrera en su BMW.

L-Gante aseguró que no portaba armas de fuego ni tenía intención de lastimar a nadie. Explicó que el revólver que se encontró en su auto pertenecía a su padre y que no sabía que estaba allí. Respecto a los estupefacientes encontrados en el vehículo, afirmó que no le pertenecían y que tampoco sabía de su presencia.

El cantante expresó su preocupación por las acusaciones en su contra y por el impacto que esto pueda tener en su carrera. Afirmó que es una persona que siempre ha trabajado honestamente y que se siente injustamente señalado.

Cabe destacar que esta versión de los hechos es la declaración de L-Gante durante su audiencia indagatoria y no ha sido probada ni corroborada oficialmente. La investigación continúa y se espera que se realicen las pericias correspondientes y se escuchen los testimonios de todas las partes involucradas para esclarecer lo sucedido.