“Esto es una guerra, va a haber otra muerte”, vaticinó la viuda de Ortega

La escalada de violencia a raíz de la interna en el seno de la barra de Villa Mitre tiene en vilo a todos los vecinos de Villa Rosario, luego de que en las últimas horas ocurra un grave hecho en una casa de Berutti al 1900, episodio vinculado con el crimen de Gastón Ortega.

Al respecto, la viuda de este último, Mayra Fuentealba, contó en LA BRÚJULA 24 su versión de lo ocurrido: “Quien disparó fue el hijo de Walter Tévez, que es policía y pariente de ‘Tony’ Ruíz. Estoy cansada, esta pelea es contra ellos, no les tengo miedo, no voy a bajar los brazos. No me van a sacar de mi casa, aunque tenga a toda la policía en mi contra”.

“Ayer me los crucé en calle Parera, ellos son mandados por “Tony”. La señora de Marcos (Tévez) me empezó a decir cosas y se me acercó para venir a pegarme. Su marido nos agarró, mientras ella le pegó dos piñas a mi hija. Incluso hubo gente que frenó para defendernos”, sostuvo Fuentealba, en su charla con el periodista Germán Sasso.

“Toda la Comisaría Primera está con Tony Ruiz, Fernando Rivas es el jefe de calle de la Comisaría Primera y está arreglado con él en la venta de droga. Voy a ir a Fiscalía, tengo dos denuncias que me las tiraron para atrás como si fuera violencia familiar, pero esos chanchos no son familia. Tienen buenos contactos, es increíble que yo tenga una guerra contra la DDI”, añadió la mujer.

Y fue aún más allá: “Me molestan desde los patrulleros, me hacen fuck you y me dicen sucia. Es verdad que le rompí los vidrios a piedrazos, pero no llevé ningún arma. Pasaron cuatro meses, todavía no pude hacer mi duelo. Ellos me tienen podrida, me molestan y si los denuncio no me la toman. Esto es una guerra, acá va a haber otra muerte, no voy a permitir que maten a mi hija como hicieron con mi marido”.

“Que investiguen a Walter Tévez porque estoy cansada de luchar contra toda la Policía. Siempre termino siendo yo la mala, vivo sola con mi hija. El arma la tienen los Tévez en su casa, ellos dispararon”, concluyó.