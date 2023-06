“Para Miami es una bendición que haya llegado Messi”

La llegada de Lionel Messi a Miami sorprendió a muchos en todo el mundo y se espera que tenga un gran impacto dentro y fuera de la cancha, efecto que se siente desde que se anunció su nuevo contrato.

“Cambia Miami, yo viví muchos momentos de este país y se nota. Ya hay un restaurante argentino que le puso “Messinesa” a una milanesa. Esto va a ser un generador de ingresos, de empleos. Es una bendición para Miami que haya llegado Messi”, aseguró Oscar Posedente, director del Semanario Argentino Miami.

El periodista argentino afirmó que la liga estadounidense (MLS) no es para nada una liga menor, y que el Inter Miami, equipo que fichó a Messi, está cerca de alcanzar un puesto para disputar el mundial de clubes.

“Jugar en la liga de Estados Unidos, no es venir a gambetear, es una liga rápida, no le va a restar a Messi la competitividad. Messi va a crecer allí. No hay que tener miedo a que esté jugando acá, no le va a hacer daño”, dijo.

Sobre la capacidad del estadio del Inter Miami Posedente aseguró que posiblemente alquilarán otro con mayor capacidad, como el Hard Rock Stadium, donde ya jugó la selección un amistoso.

Por otro lado, el periodista estima que Messi necesitará algunos jugadores de categoría a su lado, pero que la normativa de la liga impide que sean más de tres que cobren salarios mayores al tope establecido, lo que limita un poco las opciones.