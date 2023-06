Nicolás Cabré en La Brújula 24: “La dirección es algo que voy descubriendo todos los días”

El 19 de junio, Nicolás Cabré, junto a Mercedes Funes y Pepe Monje, se presentarán en el teatro Don Bosco con la obra “Me duele una mujer”, una comedia de Manuel González Gil.

En contacto con el equipo del programa “Hora Pico”, que se emite por La Brújula 24, el reconocido actor comentó que la obra “relata la historia de un tipo que no puede olvidar a su novia, que lo deja y él no quiere. La obra transcurre con él en terapia. Y el problema que tiene es que a cada lugar que va, ve a su novia”.

“Es una excusa para reírse un poco de uno cuando se ve reflejado en esas situaciones. La obra te lleva por algunos caminos que a mí me divierten mucho”, consideró el artista.

Y le dedicó, además, un párrafo al director. “Contar con Manuel es una ventaja, que te dirija es hermoso. Y encima la escribió. En los ensayos sabe perfectamente todo porque puso cada punto y cada coma. Más allá de la experiencia de cada uno, tenerlo a él es una hermosura, como director y como persona”.

A modo personal, Cabré explicó que “la dirección es algo que sigo descubriendo todos los días, es una ramita de esto en lo que fui siempre medio metido. Tuve la suerte de tener directores que me ayudaron, me enseñaron y me dejaron preguntar siempre. Era algo que tenía en la cabeza, no sabía cuándo pero estaba seguro de que lo haría”.

“Tener la experiencia de la actuación desde el otro lado es absolutamente diferente y lo disfruto mucho”, apuntó. Y dijo que “estar ahí es entender que no todos lo viven de la misma manera, es como hacer un tetris todo el tiempo”.

La obra

“Me duele una mujer” cuenta la historia de Miguel Sánchez, un joven profesor de filosofía abandonado por su novia Paula, quien vive los primeros seis meses en ese abandono.

Una psicoanalista recibe a Miguel en las diversas etapas de su tratamiento, marcando con su particular humor e ironía una paliza terapéutica. Miguel está siempre acompañado por Martín, su amigo inseparable.

La obsesión por Paula provoca que vea en cada mujer a su ex pareja y sólo al final sabremos si logra nuevamente transitar por esa esquina que hoy no se atreve a pasar.

¿Podrá lograrlo?