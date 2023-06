Cómo operaba el manochanta brasileño detenido en la ciudad

Federico Montero, Director de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia, habló con La Brújula 24 respecto de la captura de un tarorista brasileño acusado de millonarias estafas. Quién es y cómo operaba el delincuente que era buscado por Interpol.

Tal como informó en las últimas horas este medio, se trata de un sujeto llamado Leandro Costa Kwiek, de 44 años, quien fuera arrestado en la esquina de avenida Colón y Ángel Brunel, cuando personal de la comisaría Sexta interceptó la Toyota SW4 que manejaba.

“Esto nació el 18 de mayo, tengo un amigo que tiene inmobiliaria y fue contactado por una plataforma internacional. Cuando llegó esta persona, que tenía reserva, mi amigo tomó ciertos recaudos. El inquilino no quería hacerlo por plataforma y le ofrecía pagar cualquier precio. Por eso le pareció extraño. Le pidió documento y firmar un pequeño contrato en el que se aclarara cuanto iba a estar en Argentina. Sumado a esto le había dado un teléfono que no tenía ni WhatsApp. Por eso me llamó y le dije que no hiciera nada, que denunciara ante las autoridades”, recordó Montero.

Y agregó, respecto de la evolución del caso. “Le dijo –por el ahora detenido– que estaba se encontraba de paseo, conociendo la zona, que venía del sur e iba a quedarse unos días en la ciudad, pero no le dijo a qué se dedicaba. No quería ningún tipo de compromiso legal”.

“De hecho, mi amigo le dio un precio irrisorio y esta persona le dijo que sí, pero que le pagaba en la mano sin firmar nada. Ahí iniciamos la denuncia, alertamos al sistema y pasó lo que pasó. Tiene ribetes muy extraños y a la postre se dio con un sujeto que tiene pedido de captura por diversas estafas en España”, argumentó.

En esa misma línea, Montero señaló que “sabíamos que la persona no era quién decía, se consultó a Migraciones y se pidió contacto de Interpol porque el documento era apócrifo. A ciencia cierta tenía cuentas con la justicia en España. Ya habíamos visto publicaciones en ese sentido y cuando abrimos la camioneta encontramos toda la certelería. Las estafas que realizó en Burgos eran con esa modalidad, contactaba con la gente, tiraba las cartas y decía adivinar el futuro para luego hacer las defraudaciones”.

“Siempre instamos a la gente a que denuncie, hay distintos canales para hacerlo y no siempre es necesario que el vecino se identifique. Es parte de lo que tenemos que hacer para poder tener un sistema democrático con participación ciudadana activa”, cerró.

Prófugo internacional

Un sujeto de nacionalidad brasileña que era buscado por Interpol acusado de cometer numerosas estafas en España, fue detenido durante la tarde del martes en Colón y Ángel Brunel, cuando personal de la comisaría Sexta interceptó una camioneta Toyota SW4 que cruzó el semáforo en rojo frente al móvil policial.

El automovilista exhibió un documento a nombre de Daniel Ferreira. Al manifestarse nervioso, las autoridades le pidieron a Migraciones que certificara la documentación presentada. La respuesta fue que el DNI era apócrifo, por lo que se procede al arresto.

Finalmente se corroboró que la verdadera identidad del hombre era Leandro Costa Kwiek, de 44 años, estableciéndose que lo buscaba (en código rojo) Interpol por estafas reiteradas en la localidad de Burgos (España).

Además, se pudo saber que en este medio intentó engañar a una persona –justamente el amigo de Federico Montero– con el alquiler de un departamento.

De acuerdo con los informes recabados por las autoridades bahienses, Kwiek mediante engaños con el tarot y adivinación, estafó a varias personas por un monto millonario en euros. El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N° 1.

La actividad que realizaba era promocionada, por ejemplo a través de cartelería que fue secuestrada en el interior de la camioneta. “Tarot: vidente natural. Solución a todos sus problemas. Amor, trabajo, familia, estrés, unión de parejas, abre caminos, presente y futuro. No sufra más, triunfe en la vida. Recuperamos todo lo que hayas perdido”, reza el afiche incautado.