Macri criticó a Larreta por querer sumar a Schiaretti y aseguró que “pone en crisis” a JxC

En una entrevista a radio Mitre Córdoba, el ex presidente Mauricio Macri cuestionó la idea del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de intentar a dirigentes peronistas como Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, y dijo que eso pone en crisis el sistema de la coalición.

Macri expresó su desconcierto ante la decisión de Larreta y remarcó que es una falta de respeto a los dirigentes cordobeses que se enfrentarán a los candidatos de Schiaretti en las elecciones provinciales del 25 de junio. Además, enfatizó que para él no tiene sentido volver al poder si no hay un compromiso firme con un cambio profundo y rápido.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: ‘Somos el cambio o no somos nada'”, agregó Macri.

La propuesta de Rodríguez Larreta de sumar a dirigentes peronistas a Juntos por el Cambio, como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, así como Florencio Randazzo y Diego Bossio, generó rechazo por parte de Patricia Bullrich y Luis Juez, quienes se encuentran en plena campaña contra Schiaretti en la provincia mediterránea.

Macri considera que un acuerdo de esta naturaleza debería haberse negociado en otro momento, y no en un período cercano al cierre de las alianzas nacionales y a las elecciones en Córdoba, donde el PRO y el peronismo local se enfrentarán en las urnas.

El ex mandatario también destacó que ha recibido numerosos mensajes de personas que le dicen que se equivocó al declinar su postulación presidencial. Además, sugirió que Larreta realiza estas propuestas porque se ve complicado en algunas encuestas, lo que genera sospechas en el exterior.

“Él y Patricia (Bullrich) tienen que mostrar convicción, mucha convicción de que están a la altura de realizar los cambios que necesita Argentina”, señaló Macri en la entrevista.

Para Macri, la propuesta de incorporar a Schiaretti es un error que desdibuja la imagen de Juntos por el Cambio y su vocación de renovación y cambio. Además, señaló que las decisiones recientes de Rodríguez Larreta son difíciles de comprender y planteó la necesidad de que ambas partes se sienten a discutir y acordar las modificaciones que desean realizar.

Con información de Infobae