“La Justicia se la disputan macristas y kirchneristas para lograr impunidad”

El histórico dirigente del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, se encuentra de recorrida por Bahía Blanca y distintas localidades de la Sexta Sección Electoral. En diálogo con LA BRÚJULA 24 explicó que dentro de un par de semanas se definirá quién será candidato a presidente por su espacio, criticó al gobierno y admitió el crecimiento exponencial de la figura de Javier Milei.

“Pertenezco al Partido Obrero por el Frente de Izquierda, estamos cerca del cierre de listas y aún no están definidos los candidatos, ni el programa con el que le va a entrar a la coyuntura de crisis tan aguda”, reveló Pitrola, al inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, explicó que “el 17 de junio nos reuniremos con miles de militantes en la plaza de los dos congresos, donde vamos a proponer la fórmula presidencial del legislador Gabriel Solano y Vilma Ripoll como vicepresidenta. En mi caso, si prospera esta fórmula, iré como precandidato a diputado nacional por la Provincia. Por parte del PTS promueven a Miriam Bregman y Nicolás del Caño”.

“El FIT debe tener un planteo de total independencia, no podemos pretender ser una recolectora de votos de los desencantados con el kirchnerismo. Es un espacio que fracasó por completo en rescatar al peronismo. Hoy hunde a los argentinos en la pobreza, gobierna con el FMI y desindustrializa. Nuestro perfil tiene que ser muy claro, el problema tampoco es la Justicia como dice Cristina Kirchner, ella plantea una lucha contra ese sector para defender su impunidad y lo propio hace el macrismo”, añadió.

El exlegislador destacó, en otro tramo de la entrevista, que “la ruptura de la juventud con este sistema, con políticos que nos gobiernan hace 40 años, es el debate que debemos dar hacia adentro. Apoyar al peronismo es una vieja tara de algunos grupos del Frente de Izquierda, debemos dar una batalla cultural. Todo el partido comunista está dentro del kirchnerismo, un claro ejemplo es la CCC, que es un grupo minoritario. Grabois dice que se debe contener el voto de la izquierda, eso significa que se está gobernando por derecha”.

“Entre el 73 y el 75, se hicieron fuertes las alas de izquierda y derecha dentro del peronismo y nos fue muy mal. La burocracia sindical tiene dentro del Frente de Todos a Yasky, Moyano y Cavallieri. El peronismo es como una ley de lemas, algo que se replica en las provincias. Es un proyecto de estafa política. Somos antagónicos con la derecha de Juntos por el Cambio y sobre todo con un emergente como Milei”, analizó, quien se encuentra en la ciudad desde hace algunas horas.

Sobre el libertario, afirmó: “Por ahora no es un fenómeno electoral porque en las provincias no le fue bien, recluta las excrecencias del poder político. En los barrios vemos un fenómeno en las juventudes, tentados en votar a Milei. La dolarización es el peor de los ajustes, requiere de una inflación, devaluación y un endeudamiento. Nadie le va a prestar plata al país si eso ocurre. En Ecuador, la dolarización no resolvió la corrupción. También plantea privatizar la educación y la salud y eliminar las cargas sociales, lo que implica matar las jubilaciones. Hay 11 millones de personas se atienden en las obras sociales sindicales, qué hace esta gente”.

“Eliminar al macrismo y al kirchnerismo es el desafío, el que quiere votar a Milei por la imagen, el enojo o la peluca no tiene arreglo. Es un candidato que tiene un fuerte apoyo económico de poderosos empresarios, esto debería llamar la atención de la juventud, está financiado por el grupo de Eurnekián. Dicen que va a quemar el Banco Central pero no abrió la boca cuando la Reserva Federal norteamericana salió a rescatar al Silicon Valley. Milei es trucho entre truchos y la casta de la casta”, exclamó Pitrola.

Por último, aseveró: “Ofrecemos un programa claro: soberanía en todos los recursos energéticos y los puertos, terminar con el narcoestado, con el trabajo en negro y la fuga de capitales. También proponemos controlar la banca y el comercio exterior, recomponer los salarios a una canasta familiar y los aportes de las patronales para que exista el financiamiento para los jubilados. La rebeldía debe ser por izquierda, no por derecha. Tenemos que ser un proyecto diametralmente antagónico al peronismo”.