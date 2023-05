Con escenografía moderna y un panel renovado, Marcela Tinayre debutó en Polémica en el Bar

Anoche, a las 23:16, la reconocida voz de Cacho Castaña volvió a sonar en la pantalla de América, marcando el inicio de un nuevo capítulo de “Polémica en el Bar”.

El emblemático programa regresó con cambios notables, comenzando por la clásica escenografía que ahora luce un estilo moderno y estilizado, en contraste con su apariencia anterior, más informal y barroca.

Con Marcela Tinayre al frente, el programa adquirió un aire renovado y vanguardista. Vestida con un deslumbrante traje que brillaba en la oscuridad, la conductora irradiaba alegría y emoción mientras anunciaba: “Voy a prender la luz”. Sin embargo, aunque todo se iluminó, la pantalla se mantuvo en blanco y negro, como en los inicios del programa en 1963, cuando era un sketch dentro de “Operación Ja Ja”.

“Esto es impresionante. Les dije que dieran un fresco al viejo bar. Miren esto, es una maravilla. Estoy realmente impresionada. ¡Qué bueno que lo compré!”, expresó emocionada Marcela, agradeciendo la ovación del público presente en el estudio y destacando el cambio estético del bar.

“No solo estoy contenta, también estoy muy emocionada porque este programa tan emblemático cumple 60 años… Creo que en la historia de la televisión mundial no hay muchos programas que alcancen esa marca. Estoy enormemente agradecida, muy emocionada… Olvidé todo lo que tenía pensado decir, pero no se preocupen, porque palabras es lo que me sobra”, bromeó Tinayre entre risas.

Posteriormente, Marcela se acercó a una pared donde se exhibían retratos de los diferentes conductores que tuvo el ciclo a lo largo de su historia. Se detuvo frente a la imagen de Gerardo Sofovich, el creador del programa junto a su hermano Hugo, y también señaló su propia fotografía en el muro. “Gerardo, de mi corazón, quién lo hubiera dicho: tantos años de amistad y mira dónde estoy. Y todos estos íconos de la cultura, del humor, de la política, del deporte… Todos ellos hicieron ‘Polémica en el Bar’ durante 60 años. Ahora, muchachos, fui elegida y estoy rodeada de un gran equipo. Voy a colocar mi foto”, afirmó la flamante conductora, momento en el que todo se tornó a todo color y comenzó a sonar una versión rkt de “Café La Humedad”.

“Escuchen, todo está remixado. Miren esta fabulosa escenografía. Realmente es un lujo”, continuó Tinayre entusiasmada. “La esencia de ‘Polémica en el Bar’ siempre estará presente: la barra, el café, la mesa, la polémica, las charlas, el humor, los enojos, los que se van… Todo eso, todo eso, señoras y señores, hace a ‘Polémica en el Bar’ con una mujer al frente”, afirmó antes de presentar a los nuevos integrantes de la mesa.

El primero en aparecer fue Flavio Mendoza, luciendo un atuendo lleno de transparencias al ritmo de “What You Get Is What You See” de Tina Turner. Entre risas, la conductora comentó: “¡Está en pelotas!”. Definió al reconocido coreógrafo como alguien con opiniones contundentes que le encantan.

A continuación, fue el turno de Eliana Guercio, ingresando al son de “Ciudad Mágica” de Tan Biónica. Tinayre destacó que Guercio podría haber vivido en cualquier parte del mundo, pero eligió Argentina para criar a sus hijos. La definió como una mujer luchadora y valiente, y mostró su satisfacción por tenerla en el programa.

Al ritmo de “De nada sirve”, tema de Moris que interpretó dentro de la casa de Gran Hermano y que se volvió viral, Walter Alfa Santiago hizo su entrada cantando y hasta se animó a bailar con Marcela, quien no dudó en lanzarle: “¡Bailás como el culo!”. Con un estilo que le encanta a las cámaras pero que resulta insoportable para algunos, Tinayre afirmó que se pelearán todo el tiempo, pero reconoció que es una figura en ascenso.

Luego, Gabriel Schultz hizo su ingreso al son de “I Was Made For Loving You” de Kiss, su banda favorita, y luciendo una camiseta de la agrupación debajo de su saco. Aunque Marcela no comparte la mayoría de sus opiniones, valoró su presencia por sus interesantes puntos de vista y lo definió como un hombre agradable, inteligente y peleador.

Por último, y al son de “cara de tramposo y ojos de atorrante” de Cacho Castaña, Chiche Gelblung apareció en escena para completar la mesa. Con complicidad, Tinayre bromeó: “Es el más histórico de ‘Polémica en el Bar’. Es un referente del periodismo, nunca fuimos amantes”. La música cambió a “Somos novios” de Luis Miguel y juntos bailaron un lento en la penumbra.

Marcela, como toda una diva, agradeció los múltiples ramos de flores recibidos como gesto de bienvenida. En un gesto divertido, Walter Alfa le alcanzó una rosa y ella la acomodó entre su escote, generando risas en todos los presentes. Luego, lanzó el primer tema a debatir en esta temporada: la llegada de las pistolas Taser a la Policía de la Ciudad. Y así se encendió la primera polémica del año.

