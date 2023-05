“La mano de Diego”, el libro de una bahiense con historias que involucran a Maradona

Por Cecilia Corradetti / [email protected] / Especial para La Brújula24

Aunque es bahiense de pura cepa, Micaela Domínguez Prost (37) transcurrió varios años de su vida fuera del país enriqueciendo su profesión de cineasta. Así, realizó una doble licenciatura en Film Media Culture e Italiano en Middlebur y College (EEUU) y una maestría en Escuela TAI (España).

Muy joven partió a Noruega, Estados Unidos, Italia y España hasta que recaló hace una década en Montevideo, donde escribió “La mano de Diego”, publicado por editorial Tajante. Además, lo presentó recientemente en la Feria del Libro de Buenos Aires en el estand de Grupo Octubre, editorial que lo publica en Argentina.

“La mano de Diego” recopila historias y situaciones reales que le sucedieron a personas –de diferentes géneros, edades, profesiones—que en distintas épocas y partes del mundo protagonizaron episodios en los que Diego Armando Maradona ayudó a resolver.

“Distintas historias en las que Diego dio una mano, aunque en muchos casos nunca se enteró”, señala Micaela a La Brújula 24.

Mica (centro) junto a su mamá Teresa Prost, también escritora, su padre, hermano y cuñada

Es que al Diez se le asignan milagros, apariciones e incluso una religión. Micaela reconstruye diez historias reales que transcurren en distintos lugares del planeta y en las que la figura de Diego Maradona resultó determinante. Es decir, gracias a las emociones que despierta el ídolo argentino, sus protagonistas (un joven detenido en la frontera entre India y Bangladesh, una mujer perdida en Bijing, un hombre en coma en un hospital de Miami y una inglesa atrapada en Kuwait, entre otros) consiguieron grandes favores de desconocidos o lograron ver la luz en días muy oscuros.

“Se trata de mi primer libro, aunque por ser cineasta y periodista no es la primera vez que algo de mi autoría se hace público y es emocionante que un archivo de Word cobre vida a través de un libro, se convierta en portada, páginas, fotos y mapas que acompañan”, sostuvo.

“Es, además, el resultado del trabajo de varias personas. Me gustó mucho el momento en que dejó de ser mío y empezó a ser de las editoriales que lo sacaron adelante. Amo el trabajo en equipo y es muy gratificante, incluso mágico recibir mensajes de desconocidos que leyeron la obra y se emocionaron”, reflexiona.

Micaela (centro) durante la Feria del Libro en Buenos Aires. La acompañan Pilar Giribone y Elena Zunino, dos de las protagonistas

–¿Te considerás admiradora de Diego Maradona?

–Me considero admiradora en el sentido de que reconozco mucho su impacto en la sociedad argentina y en el mundo. De hecho, el libro surge de esa fascinación que surge cuando todo argentino viaja a cualquier lugar del mundo y nombra a Maradona, que sigue abriendo puertas y genera cercanía entre culturas variadas. Sin embargo, no soy admiradora a nivel futbolístico por la sencilla razón de que no consumo fútbol, siempre lo aprecié desde afuera. Entiendo su impacto sociológico y psicológico. Sin dudas, el fútbol genera vínculos humanos increíbles, acerca a las personas, construye identidad y brinda sentido de pertenencia.

–¿Cómo fue el proceso de escribir el libro?

–Fue eso, precisamente, un proceso. No es que un día me senté a escribir, sino que fue de a poco, mientras cumplía con mis obligaciones y responsabilidades. Cada tanto buscaba historias en todas partes; en el foro de argentinos por el mundo, en todas las redes… fue un proceso que involucró incluso hasta su propia muerte y más, porque una gran parte de las historias aparecieron luego de su desaparición física. Encontré muchísima gente con necesidad de contar lo que le había pasado con Diego. Fue triste, pero en cuanto al libro, aceleró el proceso.

Un tramo de la presentación del libro por parte de la autora, Micaela Domínguez Prost

–¿Qué actividad realizás en Montevideo?

— Doy clases de Guión, Lenguaje Audiovisual y Documental Social en Universidad ORT. Además, escribo semanalmente en LatAm cinema y he dirigido los largometrajes documentales “Voz de Murga” y “El Molino Quemado” y suelo publicar notas en revistas.

–¿Qué extrañás de Bahía?

–Soy bahiense, mis padres viven en Bahía Blanca, pero a los 17 me fui y no he vuelto a vivir en la ciudad. Como llevo dos décadas fuera de Argentina no añoro nada puntual, salvo a la familia y los amigos. Viajo bastante seguido, sobre todo ahora que estoy cerca.

Wainraich: “Podrían ser fantásticas, pero son historias reales”

“No sabemos nada. Todos nos vamos a morir. Si se murió Maradona ¿cómo no nos vamos a morir todos? Micaela se refugió en su sensibilidad y en su talento como escritora para sobrellevar la muerte y contar historias que podrían ser fantásticas pero son reales y hacen que Diego viva por siempre en nuestros corazones ¡Gracias Micaela!”, opinó, en un tramo de la contratapa del libro, el presentador, actor, guionista y escritor argentino Sebastián Wainraich.