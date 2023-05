Canapino cerró una práctica histórica en Indianápolis: terminó sexto

Agustín Canapino no para de recibir elogios. Y bien merecidos los tiene. Ya asentado arriba de su Dallara-Chevrolet pintado de celeste y blanco con los colores de la Scaloneta, el argentino se encuentra en su mejor punto de madurez en lo que va de la Indycar. Es que justo en la última práctica antes del comienzo de las 500 Millas de Indianápolis, que se celebrará el domingo a las 12 durante seis horas, marcó un tiempo de 39s729, a un promedio de 364,568 kilómetros por hora.

El Titán estuvo girando prácticamente toda la tanda entre los mejores de la categoría. De hecho, marcó su registro más rápido en el noveno giro de los 74 que dio en el óvalo estadounidense. Su tiempo, de hecho, llegó a ubicarlo de manera parcial en la cima de los registros. No obstante, después el japonés Takuma Sato marcó la referencia con un crono de 39s498 a un promedio de 366,697 kilómetros por hora.

“No pienso en salir a ganar o en un podio, porque es mi primera vez. Estamos en el equipo más nuevo y chico de la categoría. Entonces, hay que tener los pies sobre la tierra, por eso ya estar clasificado y pensar en hacer una carrera buena es un montón. Trabajo duro todos los días para acortar la diferencia. Las carreras, después hay que correrlas”, expresó en una charla con ESPN. Y agregó: “Si me pongo a pensar, no me puedo subir al auto. Trato de concentrarme solo en lo que debo hacer. Paso por la torre de Indianápolis y me pregunto qué hago acá con el auto vestido con los colores de los campeones del mundo, trato de disfrutarlo pero todo el tiempo estoy analizando en qué puedo mejorar”.

Canapino se clasificó 27° para la final del domingo, pero como se bajó Stefan Wilson, quien sufrió un accidente en uno de los ensayos libres, el arrecifeño ganó un lugar y partirá 26°.

Fuente: LB24 / Olé.