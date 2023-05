Cristina: “Este gobierno es infinitamente mejor que lo que hubiera sido otro de Macri”

A 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y en medio de la tensión interna por la definición de las candidaturas en el Frente de Todos de cara a las elecciones, Cristina Kirchner le habló a la enfervorizada militancia en Plaza de Mayo.

“Quiero ser absolutamente sincera y decir las cosas de frente march, porque algunos comentaristas de la realidad deben estar diciendo ¿ahora cómo estamos?. Todos saben las diferencias que he tenido y tengo, que no es necesario explicitarlas, porque lo dije. Lo dije un 20 de diciembre en La Plata, cuando dije que iba a haber crecimiento después de la pandemia, pero ojo cuiden los precios de la economía porque si no el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos. ¡Y pasó que se lo están llevando 4 vivos!”, afirmó.

“A pesar de los errores y de las diferencias, es infinitamente mejor que el que hubiera sido otro de Mauricio Macri. No tengo dudas, no tengo dudas”, sostuvo CFK.

En otro tramo de su discurso planteó: “También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, sectorial en sindicatos y fábricas, una sola persona no puede. Tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita el país. La Argentina necesita imperiosamente tres o cuatro ejes sobre los que desarrollar ese programa”.

“El primero, y en esto no solo me dirijo a los que piensan como yo. Si nosotros, los argentinos, no logramos que ese programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización, innovación, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Néstor decía que los muertos no pagan deudas. ¿Se creen que van a poder pagarlo solamente con commodities? ¡No!. Es imprescindible unidad nacional ante eso. Fue un préstamo político, y política tiene que ser también la solución”, pidió.

Otro fuerte pasaje de la alocución estuvo dado por las críticas al Poder Judicial. “Aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy e indigno, nunca se escucharon y vieron las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, los argentinos se merecen tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado”.

Los cánticos del final

Con el cántico “Una más y no jodemos más”, Cristina cerró su discurso una hora después y sin definiciones: “Gracias por el cariño y el amor que es lo que me ha sostenido en pie. Sin el amor, sin los rosarios, sin Dios y sin la Virgen, seguramente no estaría acá. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho”.

Fuente: Infobae/TN/Clarín