Protagonizó una persecución de película y asegura: “En mi auto no hallaron nada”

Ricardo Daniel Zalazar fue detenido hace algunas horas por personal del Comando de Patrulla, luego de una tenaz persecución que finalizó en Luiggi al 2000. Por decisión judicial el hombre recuperó la libertad horas después que la propia policía lo situara como el ocupante de un auto que estuvo merodeando el macrocentro, con el mismo modus operandi de los robacoches que utilizan inhibidores de señal para desvalijar autos estacionados. Zalazar pidió el derecho a réplica para poder dar a conocer su versión de lo ocurrido. “Hace un año y medio que tengo un Polo gris y no hay nada que me vincule a mí o a mi auto con un delito”, dijo al móvil de La Brújula 24.

“Yo ese día fui a comprar un reflector a la calle Colón. Durante ocho o diez cuadras tuve a un móvil detrás de mí pero nunca me dieron la voz de alto. En un momento llega otro móvil y me quiere chocar. Ahí empieza la persecución. Atiné a llegar a casa de mi novia, donde tenemos un negocio, para que revisen el auto delante de testigos porque me asusté. El móvil me chocó, bajó un efectivo con la pistola en mano y le pega culatazos al vidrio del auto y en mi cabeza”, afirmó.

Zalazar aseguró que, desde que recuperó la libertad hace dos años, jamás se involucró en un delito.“Tengo antecedentes, estuve preso por robo dos veces pero ando por la senda del bien; por eso doy la cara y hablo. En mi auto no hallaron nada”, explicó.

El hombre pidió disculpas por haber pasado varios semáforos en rojo durante la persecución, poniendo en riesgo la integridad de otras personas.