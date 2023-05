Nene ayudó a su abuela ciega a escapar de un incendio: “Fue puro instinto de supervivencia”

Adriana se siente orgullosa, ponderando lo humano por sobre lo material. Ayer por la mañana, el departamento en el que vive junto a su madre y su pequeño hijo terminó con pérdidas totales luego de un incendio que pudo haber tenido consecuencias aún más delicadas, en uno de los monoblock ubicado sobre Biggio al 400.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer destacó el arrojo de Stéfano, poniendo a salvo a su abuela ciega de 73 años: “Siento orgullo por él, haciendo un balance de lo ocurrido, lo primero que sentimos fue shock, el fuego se propagó en pocos minutos, tomando todo el dormitorio por un televisor. Fue el propio Stéfano el que me avisó del incendio”.

“Con urgencia lo desenchufé, lo saqué para afuera del monoblock y escuché los gritos de él que me decía que se estaba prendiendo fuego el colchón por las gotas de plástico del TV que cayeron sobre la cama. Mi mamá estaba en el living, recostada calentita en el sofá-cama”.

“En ese dormitorio, más allá de que teníamos todas mis cosas, había elementos de gran valor sentimental, muchas de mi hermana que recientemente la perdimos y de mi papá que fue combatiente en Malvinas”

Además, sostuvo que “mi hijo intentó levantar a su abuela mientras yo tiraba agua para intentar apagar. No podía cerrar ni la puerta del dormitorio, una llama quemó mi cara y mi pelo. Les grité que llamen a los bomberos, me perdí en el pasillo por el humo hasta que los encontré en el living. Grité el nombre de mi mamá y no veía si ella estaba desvanecida en el sillón. Hasta que escuché una voz en la escalera que decía ‘vamos Silvia, tenemos que salvar nuestras vidas'”

“Dirigí mi mirada hacia afuera del departamento y tampoco los veía. Mi mamá no quería salir porque creía que con un balde de agua se podía apagar el incendio. Ella se suele desorientar por ser ciega, siente vértigo por momentos, entonces el momento fue aún más dramático. Stéfano la tironeaba de la ropa, no la quería dejar ahí. Fue un instinto de supervivencia muy positivo porque es un nene que podría haber salido corriendo solo”, recalcó la mujer, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En el tramo final, Adriana contó que “el incendio quemó todo el dormitorio; los bomberos tuvieron que mojar todo el departamento para enfriar. Se nos derritieron cosas en el balcón y el comedor. Era un televisor viejo que debe haber tenido algún desperfecto. Mi hijo ahora está viviendo con sus abuelos paternos. A él se le quemaron los botines de fútbol y hoy tiene entrenamiento”.

“Lo que no se quemó, se nos mojó. Yo me arreglo con la ropa de mis hermanas, pero me preocupa más lo de Stéfano porque perdió sus juguetes. Se torcieron los marcos de las ventanas, explotaron los pisos y los azulejos. Estamos analizando con mi mamá ir a alquilar a otro lugar e ir arreglando el departamento de a poquito. Las vías respiratorias quedaron algo af, por eso valoro tanto el gesto de ayudar a su abuela”, cerró la mujer.