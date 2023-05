TC: Fritzler ganó en Termas de Río Hondo

Otto Fritzler (Ford) ganó la Final del Turismo Carretera que se disputó este domingo en Termas de Río Hondo. El piloto del Moriatis Competición logró así su 1º triunfo en 6 carreras disputadas en la categoría. Diego Ciantini (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge) completaron el podio de una carrera muy accidentada, con 5 ingresos del auto de seguridad que hicieron que la Final termine con 22 vueltas en lugar de las 25 pautadas.

Para Fritzler la 3ª fue la vencida. Es que el pibe de 20 años ya había liderado en las carreras de Neuquén y Toay, pero diferentes problemas en su auto le habían impedido conseguir el objetivo. Algo que tampoco visualizaba este fin de semana, mucho menos después de clasificar 34º en una condición de pista mojada.

Sin embargo, el domingo a la mañana comenzó a torcer el rumbo. Ya que en la 1ª serie avanzó nada menos que 12 posiciones, para finalizar 2º detrás de Christian Ledesma (Chevrolet). Resultado que le permitió partir en el 6º puesto de la Final, en el que largaron adelante Ciantini y Gastón Mazzacane (Chevrolet).

Entre tantos accidentes e ingresos del auto de seguridad (desde 2017 en Concordia que una carrera normal no tenía tantas interrupciones), Otto fue avanzando posiciones superando a Kevin Candela (Torino), Ayrton Londero (Torino), Mazzacane y Ledesma. Hasta que en el 14º giro, y en el 4º relanzamiento de la competencia, logró saltar a la punta superando a Ciantini, quien luego se quejó por un toque previo de Fritzler que, según él, cambió la performance de su Chevy.

“Me quedo caliente por el toque ya que a partir de ahí me cambió la carrera porque la rueda trasera izquierda quedó desalineada. Entiendo que no lo hizo a propósito, que fue un error, pero es algo antideportivo. Después me llevó unas vueltas adaptarme a las nuevas condiciones, pero a esa altura él ya me había pasado”, disparó el balcarceño, que con el 2° puesto se acomodó en el 9º puesto del campeonato. Después de la carrera, los comisarios deportivos apercibieron a Ciantini por múltiples toque en los relanzamientos.

Otto, por su parte, explicó que el toque no fue intencional y que se produjo porque Ciantini no le dejó espacio para acomodarse a la espera del semáforo verde. Más allá de esta polémica, el pibe de San Miguel se quedó con el premio mayor convirtiéndose en el 3º piloto más joven en ganar una carrera de TC, detrás de Juanto Catalán Magni (18 años y 7 meses) y Rubén Luis Di Palma (19 años y 7 meses).

Un resultado que, además, le permitió escalar del 21º al 16º puesto del torneo a solo 4,5 puntos de Nicolás Trosset (Ford), que por el momento cierra el “grupo de los 12” que aspiran clasificar a la Copa de Oro. En esta lucha por clasificar al minitorneo, Castellano fue el que más provecho le sacó al paso de la “máxima” por el circuito santiagueño.

La 7ª fecha del Turismo Carretera se disputará entre el 10 y 11 de junio en el autódromo de Rafaela

Es que el Pinchito hizo una gran carrera, avanzando del 9º al 3º puesto, que le permitió no solo sumar su 2º podio al hilo y el 3º en la temporada, sino además convertirse en el nuevo líder del campeonato. Ahora el piloto de Lobería lidera la tabla con 192 puntos. Lo único que le falta para sacar chapa de candidato es la victoria habilitante.

El representante del Castellano Power Team le sacó 4,5 puntos de diferencia a Julián Santero (Ford) que perdió la punta del torneo pese a avanzar 15 lugares y finalizar en la 13ª ubicación. Mauricio Lambiris (Ford) se sostiene en el 3º puesto luego de cerrar el top 10 en la Final. Mientras que Catalán Magni (arribó 7º) saltó al 4º puesto, desbancando a Mariano Werner (Ford) que tuvo un fin de semana complicado y finalizó 22º.

El piloto de Pigüé, Sergio Alaux, fue 11° con su Chevrolet. Por su parte, el joven de Rivera, Germán Todino (Dodge), debió abandonar la competencia.

Fuente: LB24 / Solo TC.