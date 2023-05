Una escucha revela cómo el peritrucho borraba videos de la causa Facundo

Marcos Herrero, el “adiestrador” plantador serial de pruebas, está siendo investigado en casi todos los casos en los que intervino. En Mendoza, por ejemplo, ya recibió una condena por sembrar pruebas falsas para intentar culpar inocentes.

En cuanto a la causa Facundo –Astudillo Castro-, hace años que La Brújula 24 viene revelando sus maniobras y truchadas. En su colección de mentiras se cuentan amuletos, piedras, huesos, pelos y sangre. Las obscenidades de este personaje están claras desde el mismo momento en que se cometieron. Sin embargo, una campaña mediática, judicial y política le dio cobertura al expolicía devenido en un personaje bizarro.

El libro Operación Facundo develó el paso a paso de sus manipulaciones y por qué sus hallazgos eran una farsa. El circo armado por Herrero y otros personajes fue utilizado por un grupo de inescrupulosos para instalar la patraña del secuestro, desaparición y muerte del joven que murió ahogado (sin la participación de terceros y sin lesiones) en la ría de Bahía Blanca.

Como si todo lo conocido fuera poco, ahora y surgido del expediente mendocino, este medio revela en forma exclusiva la confesión de Herrero sobre cómo hizo borrar y/o desaparecer los videos en los que realizaba los oscuros procedimientos en la causa de Facundo.

Herrero conversa con una colaboradora mendocina, que luego comenzó a sospechar y lo denunció, y le indica que debía eliminar filmaciones realizadas en los operativos en Potrerillos, donde plantó prueba en la investigación de la desaparición de Viviana Luna.

En ese contexto, Herrero cita el ejemplo de cómo accionó en el Caso Facundo y cómo borraron y manipularon las filmaciones. Y cómo esconderían el material completo a la Justicia, solo dando a conocer las partes que les convenía y que viralizaron para buscar impacto mediático.

Que cada uno escuche y saque sus propias conclusiones.

AUDIO 1 (Herrero habla con su colaboradora)

“Ese video hay que borrarlo Laura. Los únicos videos que todo el grupo tiene que tener es cuando Yatel marca y cuando mostramos los elementos. Todo lo demás hay que barrerlo. Hoy me llamó Leandro y me están pidiendo todos los videos de la causa Facundo porque volvieron a requerir todos los videos que salieron públicamente. Entonces yo le dije: `’A ver Leandro no seamos tontos, eso lo subió Luciano Peretto’. ¿Alguien va a decir algo? A vos te preguntan no sabés, fue en el entorno periodístico. Cuando yo encuentro la turmalina y el bichito de luz, lo subió Peretto. Y mirá vos… ahora un año y medio después la Justicia está requiriendo los videos. Y me preguntó y yo le dije no tengo nada. ¿Estás seguro? No lo tienen mi señora y lo tiene otra persona. Bueno buenísimo Marcos porque están rompiendo las pelotas con eso”.